23/09/2026 08:56

要聞盤點

1、美股三大指數周二（22日）個別發展。科技股受人工智能投資熱潮持續升溫帶動，納指創盤中及收市新高，盤中高見27288.79點，收市升約0.4%，報27244.28點；標指微跌0.06點，報7764.64點；道指收市跌185.14點，或0.36%，報51863.69點。市場同時關注美伊局勢發展，以及油價回落對通脹及利率前景的影響。日本股市繼續休市。

2、美國總統特朗普周二在聯合國大會發表演說，表示相信美國在11月3日中期選舉後，將與伊朗達成協議。他稱，伊朗似乎正等待美國中期選舉結果，並再次呼籲國際社會加強對伊朗的經濟孤立；若外交途徑無法達成協議，他警告美國仍面臨進一步軍事行動的選擇。

3、美國財政部長貝森特周二表示，特朗普政府正研究禁止柴油出口的可行性，以紓緩國內柴油價格創紀錄高位。他指出，政府正評估美國整體煉油產能能否承受出口限制，以及全面或部分禁令是否能有效壓低價格。

4、特朗普簽署了與丹麥和格陵蘭的安全協議，確認將在格陵蘭建造兩個軍事基地。

5、美國政府官員透露，習近平此次赴美不會有企業CEO組成的商務代表團隨行。四家美國智庫認為，本次中美元首峰會料難達成突破性安排，更可能只是延續貿易休戰。

6、Anthropic周二推出新一代人工智能模型Claude Opus 5.5，主打在企業工作、程式編寫及知識工作等任務上提升效能，稱實際任務成本降40%。

7、蘋果(US.AAPL)據報正開發一款無屏幕健康及健身追蹤器，直接瞄準Whoop等專注健康監測的可穿戴設備市場。彭博引述知情人士報道，蘋果已研究相關產品數月，目前進入原型開發階段，項目獲公司高層支持，但尚未決定是否正式推出。

8、據《彭博》引述消息人士透露，軟銀的巨額高收益債發行交易據悉吸引逾200億美元的初步認購需求。知情人士稱，此次發行規模沒有上限，尚未做出最終決定，於預計周四（24日）定價。

9、中國總理李強表示，要推動人工智能與製造業融合，發展新一代智能製造。當局將研究出台更多移民出入境便利政策措施，以吸引全球先進製造業人才。

10、據報中國監管部門對DeepSeek和月之暗面啟動數據安全調查，擔心這些企業將數據轉送給美國AI模型進行處理，可能導致敏感數據洩露。

11、香港政府預計，到2028年勞動力短缺將由此前估算的約18萬人收窄至約13萬人，經濟結構轉型、AI應用以及人才輸入措施緩解招聘壓力。