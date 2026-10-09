23/09/2026 08:55

嘉賓：南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

亞洲AI半導體優勢凸顯，資金關注度甚至超越美股！南方東英全新推出亞洲AI瓶頸指數ETF(03499)，一手入場費毋須1000元，即可讓投資者一次過買入日本、韓國及台灣最核心且難以取代的AI半導體上游龍頭，包括台積電、三星及海力士等。在美股估值高企及回調風險增加下，為何資金更青睞亞洲AI半導體？這款主打「瓶頸」技術門檻與剛性需求的全新產品又該如何部署？

此外，港股與美債市場亦獲資金超前部署！全球最大的恒生科技指數ETF(03033)單月錄得逾25億元資金流入，反映投資者正趁高位回落積極加倉，迎接政策與AI技術紅利；而在美債息高企背景下，20年期以上美國國債ETF(03433)亦吸引逾6000萬資金流入，成為中長線鎖息避險的熱門選擇。今集ETF攻略，Kenny張健朗將為大家深度拆解全新ETF產品及亞洲AI半導體的獨家投資價值！

立即去片：https://youtu.be/hIm74Pwo7OA

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