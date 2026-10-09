23/09/2026 08:58

美股三大指數周二(22日)個別發展。科技股受人工智能投資熱潮持續升溫帶動，納指創盤中及收市新高。市場同時關注美伊局勢發展，以及油價回落對通脹及利率前景的影響。

納指盤中高見27288.79點，收市升約0.4%，報27244.28點。標指微跌0.06點，報7764.64點；道指收市跌185.14點，或0.36%，報51863.69點。

AI需求持續及企業盈利表現穩健，重新成為推動科技股的主要動力。大型科技股個別發展，美光(US.MU)大升5%，SpaceX(US.SPCX)升1.9%，SK海力士(US.SKHY)ADR升3.5%，SanDisk(US.SNDK)升6.8%。微軟(US.MSFT)跌約0.7%，蘋果(US.AAPL)升0.2%，Alphabet(US.GOOGL)跌1.1%，特斯拉(US.TSLA)升約1%，英偉達(US.NVDA)升約0.7%，Meta(US.META)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.3%。

油價回落，美債息向下

國際油價回落，市場對中東供應受阻的憂慮有所紓緩。美伊在聯大罕見直接會談，歷時3小時，美國總統特朗普形容會談進行得「非常好」。路透社引述伊朗官員報道，若美國採取措施降低軍事壓力並解除對伊朗港口的封鎖，德黑蘭可在7日內重新開放霍爾木茲海峽。油價一度跌至兩周低位。布蘭特期油曾跌約1.5%至每桶94.72美元，紐約期油則跌約2.8%，報每桶89.76美元。

油價回落亦帶動美國國債孳息率向下。美國10年期國債孳息率最新跌至約4.96厘。惟市場仍關注通脹壓力及主要央行進一步加息的可能性，限制債息進一步回落空間。

美元兌日圓曾升至157.77

匯市方面，美元維持偏強，美匯指數一度升至100.7，創7月30日以來約兩個月高位，其後升幅收窄，約報100.6，升約0.17%。美元兌日圓維持偏強走勢，曾升至157.77水平，午後仍徘徊157.5附近，升約0.1%。歐元兌美元窄幅偏軟，一度受美元走強拖累，低見1.1429，其後略為回升，匯價約1.1442，跌約0.2%。

金價窄幅上落，現貨金升約0.3%，至每盎司4358美元附近；紐約期金則亦約0.3%，至每盎司4397美元。

市場焦點亦逐步轉向本周稍後舉行的美國總統特朗普與中國國家主席習近平會晤。路透報道，習近平周三(23日)抵達華盛頓，外界關注兩國能否延長現有貿易休戰安排，以及雙方在人工智能等領域是否有合作空間。現有一年期貿易休戰協議將於11月屆滿，相關安排成為投資者關注焦點。

撰文：經濟通國金組