23/09/2026 09:20

美伊局勢持續降溫，能源供應上沙特阿拉伯已恢復東西輸油管道，同時美國總統特朗普指美方官員已在聯合國大會場邊與伊朗代表進行約三小時會談，並形容會談「非常好」及具建設性，雙方已安排稍後再次接觸。

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油價回落，市場氣氛偏好，但個別美股指數見回吐；道指跌185點報51863，納指升122點報27244，標普平收報7764，費城半導體指數再升2%六連升。

*中概股、ADR偏穩*

中概股靠穩；阿里巴巴升0.48%報116.31美元，拼多多升1.33%報80.35美元，京東升0.37%報27.38美元，百度升0.24%報92.43美元，理想升1.22%報11.66美元，蔚來升1.36%報3.72美元，小鵬升0.10%報10.48美元，貝殼跌1.15%報16.38美元，攜程升0.49%報40.85美元。

ADR較港股造價變化不大；騰訊(00700)ADR較港股高0.57%，折合454.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.11%，折合27.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.25%，折合73.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.85%，折合76.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.03%，折合159.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.75%，折合400.4港元。

*淡友習特會前仍死頂，好友重手加注亦見風險*

美股大盤回落但科技股及晶片股明顯繼續受到Meta AI憧憬追捧，令納指與費半都跑贏大市。科技股偏好有利以科網為主力的港股，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25159，升96點，較恒指現貨高水72點，恒指料高開約100點。

港股昨日成交上升企穩25000，良好勢頭令牛熊友都打起精神應對習特會為大市帶來的變化。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指先升後回但成功企穩25000，意味盤中熊證價格回升但牛證價格回落，而昨日輪商未有向上新增牛倉街貨區，最貼價區與前日一樣維持在24700至24799，吸引牛友重手押注大市企穩25000後繼續向上，該區單日淨增825張對應期指張數至1066張，成為最多新增兼最重貨區。

相對上熊倉昨日被挾至重貨區前奮力抵抗才倖免於難，雖然重貨區25300至25399昨日仍淨增81張對應期指張數，但不少資金都趁被挾之際轉移向25400或更上方避險，整體牛熊倉表現反映目前市底偏強，但由於牛倉貼價街貨量急增，亦不能排除大市有機會借個別消息偷劏貼價肥牛，因此在牛熊倉各自逾千張街貨的最重貨區都距離現貨僅約300點之時，日內恒指有較大機會維持在24800至25300上下好淡爭持。

撰文：經濟通市場組