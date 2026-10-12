24/09/2026 10:30

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)多資產投資經理 龔偉廷

大摩看好阿里巴巴(09988)，指其目標2032年全球雲端產能達20吉瓦，每吉瓦料貢獻約120億美元增量收入，科技股後市能否獲估值重估？

受利率假設上調帶動淨利息收入，花旗提高滙控(00005)與渣打(02888)每股盈利預測；另一方面，瑞銀預期「習特會」將鞏固中美相對穩定的戰略格局，即使局部摩擦難免，但強度將低於以往，企業應如何應對新常態？

債息方面，美國10年期國債收益率突破5.04%創2007年以來新高！聯儲局理事巴爾強調需進一步加息以遏制通脹，高盛亦預計10月將再加息一次。高息環境持續，對全球風險資產帶來何種壓力？

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