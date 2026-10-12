24/09/2026 17:12

美伊緊張關係再升溫，伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會發言，強調德黑蘭不會向美國屈服，帶動國際油價昨日（23日）回升，終結此前五連跌，其中布蘭特期油升3.6%，報每桶103.08美元，重上100美元，並於今日亞洲交易時段再升最多逾3%高見106.39美元。雖然近日盛傳美國總統特朗普擬祭出90天柴油出口禁令，以緩解當地柴油價格升勢，但業界甚至美國能源部長都認為行不通。有大行警告若伊朗戰事持續導致供應進一步收緊，油價可能升穿150美元。「三桶油」今日逆市造好，中海油(00883)及中石油(00857)都升逾2%，若看好油價應如何部署？

（Shutterstock圖片）

伊朗總統強調絕不向美國屈服 布油升3.6%重上100美元

根據《路透社》報道，美國總統特朗普日前警告可能「徹底消滅」伊朗，伊朗總統佩澤希齊揚隨後在聯合國大會上強硬回應，強調德黑蘭絕不會向美國屈服，但不排斥談判。布蘭特期油升超過3%。布蘭特期油昨日升3.6%，報每桶103.08美元；紐約期油則升約1.8%，報每桶92.16美元。

針對雙方的和平提案，伊朗官員透露，德黑蘭正在審視華府的回覆，雙方在間接會談中討論了解除對伊朗海上封鎖，以及重啟霍爾木茲海峽等優先事項。該官員表示，若美國減輕軍事壓力並解除封鎖，霍爾木茲海峽可能在7天內重新開放。不過，伊朗安全首長雷扎伊態度依然強硬，強調在伊朗的條件未獲滿足前，絕對不會開放海峽。對此，美國國務卿盧比奧表示，要與伊朗達成協議還需要一段時間的艱苦努力，並強調特朗普手上仍有軍事選項。

傳特朗普擬祭出90天柴油出口禁令 中東原油供應增加

昨日有報道稱，美國政府正醞釀一項為期90天的柴油出口禁令，該禁令的法律程序仍不明朗，但特朗普傾向於在本周末前推出。受此影響，美國柴油期貨應聲重挫，跌幅一度超過7%。不過，隨後一名白宮官員稱該報道是「假新聞」。與此同時，美國能源部長賴特表示，對美國柴油出口實施禁令行不通，反而可能會推高汽油和航空燃油的價格。石油行業和分析人士均認為，柴油出口禁令無濟於事，稱此舉將減少煉油廠產量，並推高汽油和航空燃油價格。許多能源分析師也認同柴油出口禁令存在推高燃料價格的風險。受伊朗戰爭以及俄烏衝突影響，美國柴油價格已飆升至歷史高位。根據美國汽車協會(AAA)數據，昨日美國平均柴油價格為每加侖6.52美元，較去年同期上漲了76%。

（AP圖片）

與此同時，中東的原油供應有所增加。因無人機攻擊而關閉的沙烏地阿拉伯「東西向輸油管」已恢復運作，沙國也向亞洲煉油廠提供更多從霍爾木茲海峽以外地點提貨的原油。此外，伊拉克石油部長穆罕默德指，目前該國原油出口量超過每天300萬桶，並預計透過土耳其將出口量再提升每天60萬桶。另美國能源資訊署(EIA)數據顯示，美國原油庫存上周意外增加300萬桶至4.264億桶。另一方面，盧比歐昨日在紐約會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫後透露，烏克蘭與俄羅斯雙方皆有意願，針對糧食與能源相關目標達成有限度的停火協議。

巴克萊：中東石油供應復甦緩慢 油市供需平衡前油價或再飆五成

巴克萊近日發表研究報告指，本月較早時沙特阿拉伯東西向輸油管道中斷，凸顯中東石油產量持續緩慢復甦面臨的風險。該行警告，若當前局勢持續，在石油市場恢復供需平衡前，國際油價有可能較現水平進一步上漲約50%。該行分析師Amarpreet Singh指，庫存及需求指標顯示，「價格在供需趨於平衡之前還有很長的路要走」，這加劇該行上調油價預測的風險。雖然目前來自中東的淨供應損失估計為每日470萬桶，遠低於伊朗戰事初期的每日1200萬至1300萬桶，但目前的庫存緩衝亦小得多。

巴克萊表示，鑑於中東局勢發展及需求端對高油價的反應，目前其油價預測面臨的風險偏向上行。非OPEC供應端反應迄今相對有限，但未來數月可能出現變化，原因是產量調整存在滯後。此外，除巴西外，非OPEC產量增長並未大幅超出預期。預測布蘭特期油將在2026年第四季達到每桶95美元，隨後四個季度分別為每桶90美元、85美元、85美元及80美元。

美銀警告若伊朗戰事持續致供應進一步收緊 油價或升穿150美元

另美銀警告，若伊朗戰事持續導致庫存進一步下降，油價可能升至每桶150美元以上。該行已將布蘭特期油年底目標價由每桶83美元上調至95美元。由全球大宗商品、股票衍生品及跨資產量化投資策略主管Francisco Blanch領導的策略師團隊周二（22日）向傳媒發布的報告中指：「儘管替代航線及受護航的霍爾木茲海峽航運已紓緩部分短缺，但基礎設施受損及地緣政治緊張局勢升溫，令快速恢復正常的可能性不大。」

該行策略師預期2027年布蘭特期油平均價格約為每桶80美元，但指戰略儲備下降及市場顯示短期供應嚴重短缺帶來挑戰。團隊表示：「儘管供應緊張，但按收入及通脹調整後，能源價格仍相對可負擔，而經濟增長尚未放緩。因此，若供應中斷持續至2027年春季，或石油基礎設施損毀加劇，布蘭特期油近月合約可能需大幅升穿每桶150美元，以抑制全球石油需求。」

發改委再調控成品油價 汽柴油明起實際上調395及385人幣

另方面，國家發改委公布，9月11日國內成品油價格調整以來，中東地緣局勢複雜多變，國際市場原油價格快速上漲後回落，近日又再度衝高。為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，國家繼續對成品油價格採取調控措施。

根據現行價格機制計算，自9月24日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別應上調830元（人民幣．下同）、800元，調控後實際上調395元、385元。本輪調價過後，今年國內油價已經歷19輪調整，其中上調13次、下調5次。

蕭猷華：美國中期選舉前料油價易升難跌 中海油現價可先買一注

（蕭猷華）

信誠證券投資服務董事蕭猷華指，白宮已否認考慮頒布90天柴油出口禁令，這措施其實不可行，因歐洲那邊正買入美國柴油，若美國不出口予歐洲或其他如亞洲國家，這些國家仍要向其他地方買以滿足需求，這反而會推高柴油價格，得不償失，因美國現時希望無論原油或成品油價都回落以壓低通脹。至於油價，可說正處於易升難跌局面，因美伊在聯合國各自表述都較強硬，且伊朗看來想令特朗普於11月中期選舉喪失一些國會議席，故現以經濟打擊為主，包括封鎖霍爾木茲海峽，甚至促使胡塞武裝與沙特衝突，以求推高油價，致使特朗普中期選舉失利，相信於11月選舉前油價仍易升難跌。而從圖表上看，紐約期油由今年7月至今正在一個很靚的上升通道行進，剛於本月22、23日在88、89美元築起很靚的支持位，相信有機會再向上，上望大概100美元。

蕭猷華續指，今日三桶油全都上升，當中上游油股如中海油升得特別多，中石油升幅也不小，若覺得油價短期易升難跌，三桶油都可以買，而論到較跟貼油價當然是中海油，之前由25.4元高位回落，現時於23元附近有很大支持，現水平可先買一注，有機會見23.5元可再買第二注，目標可定於上次高位25.5元左右，而三桶油也以其為首選。中石化(00386)則有些不同，上下游業務都有，在三桶油中股息率最高，若純以收息角度來看屬吸引，而其下游業務則要看內地經濟，內地經濟現時相對平穩，社會消費數據最近也開始止跌回穩，故穩健之選可留意中石化，若進取些博油價升則揀中海油。

中海油今日升2.14%收報23.84元，中石油升2.83%報9.615元，中石化升0.9%報4.485元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升2.6%報11.82元，FGX原油(03097)升3.27%報9.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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