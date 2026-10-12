25/09/2026 09:10

中國國家主席習近平與美國總統特朗普24日在白宮舉行會談。習近平表示，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。又指中美建設性戰略穩定關係的新定位反映了中美關係的現實，也體現了對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要把這個願景轉化為行動，開創中美關係更穩定、健康、永續的未來。

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在AI立場上，習近平指中美在AI方面有競爭，更可以合作，應各展所長而不是互設防；雙方可以繼續進行AI對話，就相關風險和效益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。特朗普則指，美國和中國希望讓人工智能保持現狀，並稱中國在「超級智能」立場上與美國保持一致。

在貿易方面，特朗普表示，美中兩國官員一直致力於推動兩國建立更加平衡的貿易關係，其中包括為美國農民和牧場主開拓新的市場准入渠道。

中美元首會談內容目前未見更大驚喜，但從氣氛來講雙方均釋出了善意，兩國元首同時提到在二戰期間並肩戰鬥取得勝利，料為雙方定調「是競爭而非敵對」關係，緩和市場對「中美對抗敘事」的擔憂。

*A股休市北水今天暫停，債息續升科技股料受壓*

恒指昨天（24日）低見24648，牛證貼價兩個區間受波及，料過千張牛證跌入被收回範圍。不過好友死心不息，繼續在多個區間增持，牛證街貨總數最新僅減少數百張至9431張，重貨區維持在24300至24399區間，數量增至1110張。熊證方面輕微增加數十張，主要集中在發行商新開的24800至25099三個百點區間，合共新增322張。而重貨區不多，數量只有645張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌166點，報24591，低水170點，預料恒指低開過百點。

隔夜美國30年期長債孳息曾升至5.491厘，見自2004年以來最高；10年期債息亦曾見5.225厘，為2007年以來最高。此外，油價連升兩天，布蘭特期油升3.41%，收報106.6美元。紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，由於能源價格高企及人工智能(AI)投資推動需求，聯儲局在降低通脹方面仍有很多工作要做，暗示仍有加息的必要性。高通脹壓力推升加息預期，長債息升勢未止，為科技股持續帶來壓力，加上A股今天中秋假期休市，港股通暫停，雖然中美元首會面氣氛良好，但預料恒指今天走勢仍維持向下，低位在24500點附近尋支持。

*首領失業金人數低於預期，道指下跌納指站穩*

美國最新一周首次申領失業救濟人數減少1000人，至19.7萬人的7月以來低位，略少過預期的20萬人。不過，伊朗威脅如果再受美國或以色列的攻擊，將擴大中東戰爭至印度洋和其他地區，隔夜油價續升，加上債息升勢未止，10年期美債息升至19年高位。美股周四偏軟，道指收報51349點，跌161點或0.31%；標指微挫0.02%，報7704點；納指轉升0.01%，報26939點。





*夜期低水過百點、中概股續軟*

反映中概股表現的金龍指數跌0.67%。阿里巴巴跌0.15%，報110.63美元；京東跌1.51%，報26.75美元；百度跌1.89%，報88.08美元；理想升0.68%，報11.78美元；小鵬跌0.39%，報10.25美元；蔚來跌1.09%，報3.63美元；嗶哩嗶哩跌1.33%，報14.81美元。

恒指夜期收報24627，跌64點，低水134點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.85%，折合71.6港元；長和(00001)ADR較港低0.97%，折合67.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.56%，折合435.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.34%，折合26.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.23%，折合392.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.13%，折合157.1港元；友邦(01299)ADR較港股低0.09%，折合75.7港元。

撰文：經濟通市場組