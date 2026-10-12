25/09/2026 11:29

習特會氣氛良好，兩國元首同時提到在二戰期間並肩戰鬥取得勝利，緩和市場對「中美對抗敘事」的擔憂。然而雙方談判內容未見意外驚喜，會晤過後維穩因素消散，市場重新將目光放到美國債市危機。伊朗問題遲遲未見破局，通脹問題導致美國連續加息機會上升，環球風險胃納進一步下降，美國30年期國債孳息率觸及逾廿年新高，令市場憂慮環球金融風險重燃。A股今日中秋節假期休市，過去北水連續14日淨流入為港股提供重要支撐，今日北水停流下港股承接力急降，恒指早市跌幅一度擴大至超過480點，截至今早11時，95隻藍籌股除四股上升外其餘全線下跌。

惟截至周五早上10時30分，日本日經225指數仍上漲803.93點或1.23%，報66317.92點；韓國股市則休市。

四大內銀昨日（24日）築成護盤力量，今日隨著北水關閘即告下跌，工行(01398)跌1.96%，報7.51元，建行(00939)跌1.81%，報9.505元，農行(01288)跌1.51%，報6.51元，中行(03988)跌1.08%，報5.975元。

重磅科網股全線下跌：小米(01810)瀉3.84%，報25.56元，阿里(09988)跌2.82%，報106.9元，美團(03690)跌2.28%，報70.6元，快手(01024)跌3.28%，報29.5元，騰訊(00700)跌1.19%，報433.2元。

晶片及AI相關股偏軟，天數智芯(09903)瀉5.41%，報120.7元，中芯(00981)跌1.65%，報62.75元，華虹(01347)跌1.36%，報108.9元，智譜(02513)跌2.19%，報624.5元，MiniMax(00100)跌1.79%，報274元，建滔積層板(01888)跌0.29%，報52元。消息面上，特朗普表示中美應就AI保持對話加強合作，習近平稱在人工智能上有競爭，更可以合作。

生科股略見反彈動力，個別表現跑贏大市：金斯瑞(01548)飆7.15%，報42.58元，藥明生物(02269)升2.31%，報53.1元，藥明康德(02359)升2.05%，報209.2元。

美國加息機會高企，加上北京率先實施現房優先銷售政策，內房股受壓，龍湖(00960)跌4.95%，報5.185元，中海外(00688)挫3.34%，報12.16元，潤地(01109)跌2.75%，報28.26元。

金融股方面，滙控(00005)跌0.57%，報156元，渣打(02888)跌0.85%，報234元，中銀香港(02388)跌0.98%，報50.75元，友邦(01299)則瀉3.63%，報73.05元。

聯想集團(00992)逆市升1.61%，報36.6元。

美歐股市表現分歧

美國股市隔晚表現分歧，道瓊斯指數收市下跌161.61點或0.31%，報51349點；標普500指數微跌1.9點或0.02%，報7704點；納斯達克指數則微升3.34點或0.01%，收報26939點。

歐洲股市隔晚普遍走低，斯托克歐洲600指數下跌0.55%，收報636.43點；英國富時100指數下跌0.24%，報10679.99點；德國DAX指數下跌0.57%，報25266.53點；法國CAC 40指數下跌0.52%，報8081.43點。

袁偉基：貿易休戰支持本港航運業

中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，經濟學者袁偉基接受經濟通通訊社訪問時指出，會對本港航運業有幫助，尤其是對於出口或轉口至美國，以供3、4月復活節訂單所用航運貨品利好，從而令港口吞吐量短期受惠至明年1月，而且香港廠商、供應鏈各方面亦有好處，如在貿易融資方面有穩定作用。不過，袁偉基指出，本港現時貿易增長主要來自於AI、機械、晶片帶動，相關貨品主要以空運為主。因此，貿易戰休戰對香港整體貿易影響不大，但特別航運方面會有所受惠。

撰文：經濟通市場組