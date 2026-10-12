25/09/2026 12:45

中美元首會談氣氛良好，雙方圍繞「構建中美建設性戰略穩定關係」這一新定位展開深入交流。不過市場聚焦持續上升的美國債息，加上A股休市，北水暫停。恒指今早現沽壓，盤中最多跌485點，低見24275，為兩個月以來最低。恒生指數半日報24343，跌417點或1.7%，主板成交超過591億元。恒生中國企業指數報8113，跌152點或1.8%。恒生科技指數報4267，跌93點或2.1%。

（Shutterstock圖片）

伍禮賢：近期美股走勢將以向下調整為主

目前美國債息高企，10年期美債息一度回升至金融海嘯後水平，加上油價上揚，同時夾擊環球股市，外圍美股三大指數錄得一定跌幅。光大證券國際證券策略師伍禮賢向經濟通通訊社表示，債息高企會導致部分資金從股市回流債市，從而影響環球股市的流動性，令美股維持在高壓狀態。不過，他認為「美股將再次經歷災難式跌市」的說法過於誇張。現時美股流動性仍然強勁，三大指數雖然從高位回落，但回調幅度未算太大，反映美股韌性仍高。

伍禮賢預計，近期美股走勢將以不斷向下調整為主，反彈時上升空間亦會受限，但暫時未見足以引發「災難式跌市」的因素。他同時提醒，債息高企屬結構性問題，並非短期現象。由於美國債務龐大，經濟亦面臨結構性挑戰，投資者要求更高回報才願意持有美債，預期債息將長期維持在較高水平，並持續對環球股市構成壓力。

科網股中長線具吸引力

港股今日半日回調幅度顯著，恒指一度跌近500點，科網股面對明顯沽壓，騰訊(00700)跌1.1%，報433.6元；阿里(09988)跌2.5%，報107.3元；小米(01810)跌3.5%，報25.64元；快手(01024)跌3%，報29.58元。

伍禮賢認為，港股今日主要受到美債高企拖累。同時，隨著習近平訪美行程接近尾聲，且暫未見重大利好訊息，市場回吐早前因憧憬「習特會」而迎來的反彈，拖累恒指走低。技術上，今日恒指曾跌穿上周最低位24357點，短期或會繼續走下坡；科網股因與大市正相關性較強，預計近期股價亦會繼續沉底。

目前需關鍵觀察大市能否守穩3月份低位約24200點。若能守穩，則「頭肩底」形態仍有機會成立；若失守，可能進一步下試24000點水平。伍禮賢建議近期可選擇防守性較高的板塊。內銀股、公用股的業務及派息較為穩定，抗跌力防守性亦較強。對於較進取投資者，創新藥板塊亦可作為部署選擇，例如藥明系近日走勢頗強，今日逆市向上；百濟神州(06160)的股價表現亦相對冷靜。

另外，雖然科網股短線壓力仍然存在，但中長線仍具吸引力。伍禮賢認為，部分科網股可待股價進一步回落時低位吸納，例如騰訊在410元或400元、阿里巴巴接近100元的位置，均具中長線關注價值。

撰文：經濟通市場組



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