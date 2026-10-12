27/09/2026 13:29

中美元首會晤在友好氣氛中開場，且較早前中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，過去一周多家本地銀行推出港元定存優惠。

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工銀亞洲推多款高息定存，388天最高3.35厘

工銀亞洲推出全新資金港元定存優惠，分128天、188天及388天特別存期，當中128天港元定存利率為3.15厘，188天及388天最高為3.25厘及3.35厘，存款額300萬元或以上新資金，只限工銀財富客戶開立。

至於工銀財富／理財金客戶，存款額80萬元或以上，128天、188天及388天特別存期，港元定存利率分別為3.1厘、3.2厘及3.3厘。

信銀國際上調12個月至3.44厘，富邦加至3.45厘

中信銀行（國際）上調12個月港元定存年息至3.44厘，起存額為10萬元，適用於客戶以新舊資金透過分行辦理。

富邦上調6個月、9個月以及12個月港元定存年息分別至3.3厘、3.3厘以及3.45厘，起存額為100萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

平安數字銀行上調12個月至3.45厘

平安數字銀行上調12個月港元定存年息至3.45厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

定期存款 | 銀行紛上調美元定存息，中銀6個月加至4厘，富邦12個月4.2厘衝頂

港元定存 | 中銀香港特選客6個月定存年息高達3.2厘，工銀亞洲特別存期388天最高3.35厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組