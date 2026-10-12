28/09/2026 09:20

習特會告一段落，美國總統特朗普預告兩國元首還會在APEC及G20峰會會面。上周五（25日）美股氣氛良好，當日傳美伊談判進入技術磋商階段，油價有所回落，三大指數收高；道指升478點報51828，納指升129點報27068，標普升39點報7743。

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美國本周進入「重磅數據周」，市場密切關注。美國將於周三（30日）公布8月PCE物價數據，預期同比上升3.8%，比上個月加速0.1個百分點，至於排除能源和食品的核心PCE物價數據，預期同比上升3.4%，同樣比上個月加速0.1個百分點；美國周五（10月2日）公布的9月非農就業數據，預計僅增加9萬人，遠低於上個月的增加16.2萬人。

*中概與ADR偏軟*

中概股走勢偏軟：阿里巴巴跌0.80%報109.74美元，拼多多跌0.81%報77.57美元，京東跌0.90%報26.51美元，百度跌0.85%報87.33美元，理想跌2.38%報11.50美元，蔚來跌1.38%報3.58美元，小鵬跌1.27%報10.12美元，貝殼跌2.16%報16.33美元，攜程跌1.52%報39.43美元。

ADR造價較港股上周五收市個別發展：騰訊(00700)ADR較港股低0.03%，折合436.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.05%，折合25.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.50%，折合71.3港元；友邦(01299)ADR較港股低0.59%，折合73.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.48%，折合158.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.04%，折合388.5港元。

*好友兩萬五下方密密部署*

繼傳出美伊進入談判技術磋商階段後，特朗普亦預告兩國將在本星期內重啟談判，美媒有報道指預計美伊最早將在星期一舉行新一輪間接對話，卡塔爾等調解方正在斡旋。但對於伊朗重新開放霍爾木茲海峽的方案，特朗普已表明拒絕，但伊朗外長阿拉格齊指會等待調解方轉達美方最終意見。亞股今早走勢個別發展，日股升0.6%，韓股跌逾1%。反映港股表現預期的「黑期」HS50指數現報24493，跌3點，較恒指現貨低水17點，恒指開市料變幅100點以內。

上周五港股盤中一度大跌超過500點，除了因北水停流承接力大減外，對習特會未見重大AI合作協議也是市場略為失望的一環，拖累上周五跌勢。恒指刷新逾兩個半月新低，參考恒指牛熊證街貨分布，恒指大跌後淡友急速向下逃難，但較貼價的24000上方、24100至24199區域已累積988張對應期指張數成最重貨區，下一格24000至24099則淨增466張對應期指張數至801張成最多新增區域，反映牛友仍偏向押注24000支持，觀望本周北水於國慶假期前只剩餘三個交易日，期間會否維持承接力度，才能證明整數關口支持。

撰文：經濟通市場組