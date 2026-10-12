28/09/2026 10:30

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

大市成交縮至千億，北水復常下長假前資金觀望定係炒降稅？旅遊餐飲股美團(03690)、攜程(09961)有無值搏率？

落實300億美元非敏感商品對等降稅，航運、車股定跨境電商最受惠？伊朗核武與水道不徵通行費對油價及三桶油影響，中美啟動AI對話機制利好光通訊與中際旭創(03308)？惟高端晶片禁運未讓步。

10年期美債息破5.2厘創20年高，10月加息機會升近七成，小米(01810)、美團、騰訊(00700)等高估值科網受壓，現階段係Keep定加注？高息防守股內銀又點睇？

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