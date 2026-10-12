28/09/2026 17:16

油價高企強化美國聯儲局加息預期，美國30年期國債債息升破5.5%，創22年以來新高，令金價持續受壓，今日於亞洲交易時段突插逾3%，現貨金每盎司低見4142.79美元，紐約期金低見4174.8美元。金礦股集體下跌，且大多連跌多日，其中上周末宣布減產的山東黃金(01787)再插逾9%，連跌8日。不過，高盛仍預測金價年底見4900美元，金礦股可否趁低吸納？當中可揀買哪一隻？

（Shutterstock圖片）

美30年期債息升破5.5% 油價高企10月美加息機率達69%

美國30年期國債債息在上周五（25日）升破5.5%，重回2004年以來最高水平，今日美債息率繼續跳漲，10年期、30年期美債息率分別升至5.2%、5.5%上方。值得注意的是，當前霍爾木茲海峽僵局令加息預期高企。美國總統特朗普預計本周將與伊朗繼續舉行談判，不過，此前一天，他拒絕了伊朗提出的結束戰爭方案。伊朗外長阿拉格齊稱目前沒有理由重新與特朗普政府接觸，並誓言會堅定抵抗任何侵略。倫敦布蘭特期油今日於亞洲交易時段升逾1%，每桶價格高見99.58美元。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，交易員目前預期聯儲局10月加息的機率為69%。

自美聯儲早前三年來首次加息以來，多位官員呼籲進一步收緊政策。僅周五當天，就有三位聯儲官員釋放鷹派訊號，就通脹風險發出警告。克利夫蘭聯儲行長貝絲．哈馬克表示，她擔心持續高企的通脹可能會讓美國公眾逐漸將高物價視作常態，而美聯儲絕不能讓這種情況發生。堪薩斯城聯儲行長傑弗里．施密德表示，通脹率仍高於美聯儲2%的目標，決策者尚未徹底解決通脹問題。

高盛：央行購金力度或超官方數據 維持金價年底見4900美元

高盛最新報告指，全球央行持續大手筆買進黃金，實際需求可能比官方數據呈現的規模更高，尤其中國的黃金採購量可能明顯被低估。在央行持續增持、ETF資金回流，以及利率預期變化等因素支撐下，高盛維持2026年底金價上看每盎司4900美元的預測，但高盛提醒，衍生品市場的對沖操作可能放大金價波動，投資者仍須留意劇烈震盪風險。

高盛預期，全球央行2026年平均每月購買約50噸黃金，2027年則約40噸，兩者都將高於2022年以前的歷史平均水平。高盛認為，各國央行持續分散外匯儲備，同時因應地緣政治與金融風險，使黃金配置仍處於長期增加的趨勢。其中，估算中國7月購買約35噸黃金，接近官方公開數據的兩倍，成為當月全球最大的央行買家之一。高盛指，由於部分央行購金不一定會立即反映在官方儲備數據中，因此單看公開統計，可能無法完整掌握實際需求。為了估算這部分「看不見的買盤」，該行的GS nowcast模型也會追蹤黃金經由倫敦場外交易市場流向中國等地的國內金庫或第三方託管機構。

山東黃金料今年黃金產量最多跌近27% 料影響全年淨利潤表現

山東黃金上周末公布，今年生產經營計劃擬由原黃金產量不低於49噸，調整為黃金產量36噸至38噸，與去年礦產金產量48.89噸比較，今年預計礦產金產量按年減少約11至13噸，跌22.5%至26.6%，預計將對今年營業收入、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤等主要會計數據帶來一定影響，預計今年歸屬於上市公司股東的淨利潤按年下降，具體影響以經審計的年度財務報告為準。

集團指，自年初制定經營計劃以來，外部經營環境變化，同時結合項目建設推進情況，原生產經營計劃的黃金產量指標預計受到較大影響，主要包括今年上半年因同行其他企業出現安全事故，集團內地礦山根據要求開展安全自查，導致上半年黃金產量按年下降，以及面對行業安全監管升級，集團自今年下半年以來開展安全規範管理提升工作，尤其是大力推進煙台區域包括焦家金礦、新城金礦、三山島金礦、玲瓏金礦、蓬萊礦業等資源整合項目的建設力度。項目建設對採礦工作帶來影響，當期生產作業面減少，因此對今年黃金產量及全年生產經營指標的完成造成一定影響。

（山東黃金網頁截圖）

瑞銀：紫金巨龍銅礦為短期銅產量主要動力 予目標價57.8元

另瑞銀近日發表研報指，紫金礦業(02899)旗下西藏拉薩巨龍銅礦的短期產量交付成為該區業務發展的主要支柱，而其他區域性項目則支持下一階段的增長。經實地考察巨龍銅礦的露天礦、選廠、尾礦設施、電動礦卡及綠色礦山修復區後，瑞銀認為該礦區的第二期項目產能爬坡進展良好，將繼續成為集團2026至2027年最大銅產量增長動力。雖然初期礦石氧化率較高，但項目投產以來回收率已達約86%，相信可支持達成今明兩年銅產量指引30萬至31萬及31萬至32萬噸。

瑞銀指，紫金礦業維持今年銅整體產量指引為120萬噸不變，惟剛果（金）卡莫阿-卡庫拉銅礦存在約5萬噸的潛在缺口或帶來影響。該行維持紫金礦業「買入」評級，目標價57.8元。

伍禮賢：金價回到4150至4200美元可吼紫金招金 也可買黃金ETF

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，對金價中長線看法較正面，但短線調整可能需要更多時間，投資者不妨待金價回到4150至4200美元之間再部署金礦股，相信加息及債息等因素仍需要時間消化。其中山東黃金加上減產影響，可說面對雙重打擊，若想博金價反彈，宜留意其他金礦股，始終在產量增加情況下，若金價上升受益程度會較高，紫金礦業及招金礦業(01818)都可留意，但待金價回至上述區間再部署會更好。另外，黃金ETF直接與金價相關，相對穗陣，一些礦產的ETF則與金礦股沒甚麼分別。

不過，伍禮賢指，影響金價的不確定性因素較多，一方面10月份美國有機會再加息，另一方面與中東局勢有關，若有反彈4500美元料已有較大阻力，可能明年才有機會升至4900或5000美元。

山東黃金今日跌9.35%收報18.13元，連跌8日，累跌26.24%，成交10.53億元。其他金礦股亦普遍下跌，紫金礦業跌2.65%報31.64元，紫金黃金國際(02259)跌2.94%報138.9元，招金礦業跌5.83%報17.27元，靈寶黃金(03330)跌10%報19.08元，中國黃金國際(02099)跌1.89%報218.4元，赤峰黃金(06693)跌5.22%報33.8元。ETF方面，易方達黃金礦(02824)跌4.34%報9.91元，SPDR金(02840)跌2.83%報2992元，價值黃金(03081)跌2.97%報19.58元，恒生黃金(03170)跌2.52%報13.18元，FL二南方黃金(07299)跌5.98%報21.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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