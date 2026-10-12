28/09/2026 12:04

上周五（25日）美股在油價回落及地緣風險降溫下反彈，當日初段國際油價下跌令短債息回落，加上其後傳出美伊談判進入技術磋商階段，市場氣氛進一步改善，資金重新流向風險資產。收市道指上升0.9%，標指及納指同樣上升0.5%；費城半導體指數更上揚1.4%。

習特會如預期，料對美股中性

「習特會」之下，中美關係成為上周焦點。美國貿易代表格里爾透露，美方將於本周公布與中國談判的詳細成果，並指雙方已同意把部分關鍵商品排除在爭端之外。而根據央視報道，中美達成八點成果共識。篇幅所限，本文不詳細列出及分析相關成果。筆者認為，雖然中美元首會面氣氛良好，但對資本市場而言，影響或傾向中性，原因是總結是次會議，可算是「經貿有加強、分歧容後談、底線不退讓」，並沒有實質性的突破。

至於美國的經濟情況，當地9月PMI初值全面強於預期，顯示經濟動能仍強。期內服務業PMI升至58.7，綜合PMI升至58.4，製造業PMI跳升至57，三者均處於擴張區間。強勁數據支持企業盈利前景，但同時加大通脹壓力，令美國聯儲局在利率判斷上更難鬆手。

事實上，聯儲局官員上周語氣明顯偏鷹。哈瑪克指出，美國經濟穩步增長、勞動力市場近乎全民就業，但通脹仍有上行風險，供應衝擊令政策難度增加。巴爾則直言「需要進一步加息」，並列舉過去5年推高物價的衝擊，包括關稅、中東局勢、俄烏戰爭，以及AI基建投資激增。他支持聯儲局上周的加息決定，並強調不能再假設供給衝擊會自動消退。

另外，本文首段指中東局勢於上周五時降溫，可惜情況又再有變。伊朗早前提出三大條件：解除海上封鎖、撤銷石油制裁、恢復區域停火，並承諾若美方同意，可在一周內重啟核協議談判及重新開放霍爾木茲海峽。特朗普公開拒絕，強調伊朗無權把海峽通航作為談判籌碼。儘管方案被否決，雙方仍透過斡旋者保持溝通，美軍則加強護航。過去72小時內，約有6000萬桶原油在護衛下通過海峽，暫時緩和油市波動。不過，談判膠著，意味區內不確定性仍高。

本周留意勞動市場數據

展望本周，市場將聚焦9月非農及8月核心PCE，預期非農增長放慢至8.5萬，核心PCE料按月升0.3%，惟年度修訂對數據的具體影響或更受關注。另外，焦點股的業績（例如美光）亦值得關注。

NBIS再加價，算力供不應求

本周選股聚焦人工智能(AI)雲算力板塊，會簡單介紹Nebius(US.NBIS)。其股價於上周四（24日）大幅揚升，主要受惠集團於今年內第二次全面提價，H100租金再升17%至21%，反映全球算力的供需缺口仍在擴大。

Nebius不是造晶片，而是建立大型數據中心，然後出租算力。企業毋須購買昂貴硬體，只須按需要租用算力，就像「不用買遊戲機，直接串流玩」。Nebius同時提供軟體與系統管理，使客戶能即時部署模型、管理訓練流程，形成高度黏性。

管理層指出，2026年需求在不同應用中全面擴張，但基建受限於電力、土地、設備供應與建設周期。行業定價已全面上移，帶動其業務規模及收入持續快速。惟對筆者而言，投資風險來自其商業模式：須自行承擔建設成本及巨額折舊，若算力需求下跌或晶片換代提速，都有機會為其財政情況帶來壓力。

因此簡單而言，當市場繼續炒作AI及算力，其股價上升潛力吸引；惟當市況逆轉，商業模式的風險將會浮現。基於其偏高估值（2027年預測市盈率逾百倍），建議只在回調時作小注部署（首注入市位為200至210美元）。

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