28/09/2026 16:42

美國總統特朗普拒絕伊朗提出的重新開放霍爾木茲海峽的方案，刺激油價回升。市場觀望美伊新一輪談判及美國本周將公布的多項重要數據。恒指高開數十點後，早段在內銀及個別科網股帶動下，指數最多曾升逾200點。惟A股走勢向下，滬指跌至個半月低，深指更跌至今年內最低。早段淨流入的北水形勢逆轉，全日轉為淨流出65億元，拖累大市升幅收窄。恒指收報24642，升132點或0.5%，主板成交近1775億元。恒生中國企業指數收報8216，升51點或0.6%。恒生科技指數收報4296，跌15點或0.4%。

霍爾木茲海峽通航無期，油價反彈，中石油(00857)升3.1%，報9.7元；中海油(00883)升1.2%，報23.68元；中石化(00386)升1.7%，報4.5元。

內銀普漲，工行(01398)升2.5%，報7.705元；建行(00939)升1.5%，報9.675元；農行(01288)升0.5%，報6.545元；中行(03988)升1.6%，報6.075元。

科網股個別走，阿里(09988)跌0.6%，報107.7元；騰訊(00700)升0.7%，報439.8元；百度(09888)升0.3%，報85.55元；京東集團(09618)升0.8%，報104.5元；美團(03690)升0.3%，報71.9元；網易(09999)升4.9%，報189.7元，為最大升幅藍籌。

內需股上升，農夫山泉(09633)升2.8%，報39.46元；蒙牛乳業(02319)升2.7%，報18.01元；潤啤(00291)升2.6%，報18.87元；李寧(02331)升1.7%，報12.45元；申洲國際(02313)升1.3%，報34.54元；安踏體育(02020)升1.1%，報72元。

內房股受支持，中海外(00688)升3.8%，報12.89元；潤地(01109)升2.9%，報29.46元；龍湖(00960)升2.3%，報5.45元。

AI硬件股捱沽，華虹(01347)跌4.6%，報105.3元；聯想集團(00992)跌4.5%，報35.5元，為最大跌幅藍籌前兩位；中芯(00981)亦跌3.6%，報61.05元。

非藍籌AI硬件股: 長飛光纖光纜(06869)跌16.6%，報155.5元；中際旭創(03308)跌12.2%，報1028元；勝宏科技(02476)跌10.1%，報194.1元；天數智芯(09903)跌11.4%，報109.1元；壁仞科技(06082)跌8.2%，報35.04元；兆易創新(03986)跌7.2%，報448.2元；瀾起科技(06809)跌5.1%，報285.2元。





現貨金價跌穿每盎司4200美元，金礦股齊跌，紫金(02899)跌2.6%，報31.64元；招金礦業(01818)跌5.8%，報17.27元；山東黃金(01787)跌9.4%，報18.13元；靈寶黃金(03330)跌10%，報19.08元；赤峰黃金(06693)跌5.2%，報33.8元；紫金黃金國際(02259)跌2.9%，報138.9元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯；騰訊成交67.74億元；阿里成交48.71億元；中芯成交33.33億元。

撰文：經濟通市場組