28/09/2026 19:01

美聯儲早前加息25基點，港元定存掀加息戰，多家本地銀行推新優惠及上調長年期港元定存息，目前兩家銀行將12個月港元定存年利率加至3.5厘，為全城最高。

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當中，渣打12個月港元定存年息由3.3厘上調至3.5厘，起存額為10萬元，適用於優先私人理財客戶透過分行以新舊資金辦理。另外，華僑銀行12個月港元定存息亦高達3.5厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。

工銀亞洲高門檻新資金388日3.5厘

工銀亞洲推出港元優惠，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享128日3.25厘，188日3.4厘及388日3.5厘，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」／已透過中國工商銀行在內地領取社署可攜現金援助，可享有額外0.05厘年利率。

花旗新優惠3個月高達4.7厘

花旗3個月港元定存年息高達3.2厘，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元；「信用卡客戶定期存款利率額外回贈」：特選全新或現有信用卡客戶可享新資金開立3個月定期存款利率額外1.5厘回贈（回贈之定期金額最多600萬元）。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組