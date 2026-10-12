29/09/2026 12:45

美國債息持續攀升，其中10年期國債收益率上行7個基點至5.23%，見逾19年高，30年期債息更見自2004年以來的新高，隔夜美股三大指數齊受壓。恒指今早輕微高開，惟開市已見全日最高點。恒指開市後掉頭向下，最多曾跌178點，半日收報24486，跌155點或0.6%，主板成交逾909億元。恒生中國企業指數報8166，跌49點或0.6%。恒生科技指數報4237，跌58點或1.4%。

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麥嘉嘉：十一假期間大市易受外圍風險影響

現時美國債息仍然高企，港股半日回吐昨日升幅。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向經濟通通訊社表示，現時港股成交額仍然偏低，加上國慶假期A股休市，港股缺乏北水支持下，較容易受外圍風險影響而加大波動。

麥嘉嘉續指，現時中東局勢仍然僵持，使得油價保持高企，推升通脹預期；加上美國10年期與30年期國債債息率上升，其中10年期債息反映長端通脹及期限溢價上升，30年期則反映市場對美國財政供給與通脹的重新定價。而高長端債息提高股票估值的折現率，同時油價及運輸成本上升亦侵蝕企業盈利與消費力，對企業形成形成折現率和盈利的雙重壓力。

由於壓力對個股而言影響分化，麥嘉嘉認為近期港股會以個股上落為主，恒指本身則未必會單邊下跌，而是以區間波動為主。預計恒指暫時以24100點為下方支持、25100點為上方阻力的區間內波動，單向破位下跌的機會較少。

希音前景不佳屬行業性問題

半新股希音(00625)公布上市後首分中期業績，其中第二季的經調整淨利潤按年大跌67%至2.28億美元，且僅佔淨收入的2.1%，較去年同期6.2%低。次季淨收入按年微升0.9%至110.82億美元，次季淨利潤則較去年飆2.47倍至約24億美元。

麥嘉嘉分析，希音是次業績的訂單數雖有增長，但反映公司增長前景的收入數據近乎停滯，且淨利潤的倍增僅為一次性收益而帶動增加，核心盈利急跌，反映希音在歐美需求轉弱。在中美關稅以及航空貨運成本上升的影響下，業務前景有所轉弱。

麥嘉嘉指，短期內股價的焦點將由上市熱度轉向盈利修復能力，需待歐美地區收入重拾增長及客運成本回落，股價才得以改善。目前經營前景未見好轉，股價預料仍處於反覆沉底格局，未見明顯承接力；加上希音屬於半新股，底部較難估計，不宜急於抄底。

麥嘉嘉補充，希音所受的壓力屬行業性問題，快時尚、跨境電商相關板塊均受到同行激烈競爭、燃油及航空運輸成本高企、供應鏈韌性要求提高等因素影響，並將持續蠶食企業的毛利率，但具國際品牌溢價的企業相對較有緩衝，而希音這類較缺乏品牌估值溢價的公司，壓力會更為明顯。

撰文：經濟通市場組