30/09/2026 09:15

隔晚美債持續遭拋售，十年期國債孳息率高見5.296%再創19年新高，30年期國債孳息率則高見5.618%創24年新高。然而紐約聯儲行長威廉斯表示，聯儲局仍有時間觀察數據去決定是否加息，令加息預期略為回落，美股三大指數跌幅收窄，道指跌131點報51349，納指跌22點報26797，標普跌12點報7670。

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*中概、ADR偏軟*

中概股偏軟；阿里巴巴跌0.94%報107.74美元，拼多多跌1.26%報77.50美元，京東跌1.16%報26.30美元，百度跌0.30%報86.71美元，理想跌4.10%報11.23美元，蔚來跌5.29%報3.40美元，小鵬跌4.82%報9.47美元，貝殼跌2.06%報16.60美元，攜程跌3.16%報38.64美元。

ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低1.01%，折合427.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.75%，折合25.0港元；美團(03690)ADR較港股低0.89%，折合69.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.21%，折合74.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.61%，折合158.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.25%，折合385.8港元。

*10月底加息與不加息重返50:50，港股料觀望中回落*

紐約聯儲行長一職與其餘聯儲行長不同，擔任FOMC票委無須輪替，與聯儲局理事一樣同樣在任期內固定成為票委，故其話語分量亦更重。利率期貨顯示目前聯儲局10月底加息0.25%與不加息機會再次回到50:50，同時有指聯儲局35年來從不在中期選前的10月加息，以免加劇政經局勢，亦令聯儲局10月加息預期減弱。

今早亞洲區股市造好，日股升1.4%，韓股升0.9%。反映港股表現預期的「黑期」HS50指數現報24399，跌63點，較恒指現貨低水124點，恒指料跟隨低開約100點。因應隔晚美債孳息率維持高水，整體氣氛偏受壓，而且港股即將面臨為期一星期的北水停流狀態，進一步減弱資金持貨動力。參考恒指牛熊證街貨分布，上日跌市下熊倉以獲利為主淨減809張對應期指張數，而牛倉則進一步押注恒指不會穿底，全倉淨增895張對應期指張數之餘，看好資金主要看好恒指不會跌穿日前低位24275，24200至24299街貨區已累積1019張對應期指張數，料24300為非農揭盅前的較大支持水平。

撰文：經濟通市場組