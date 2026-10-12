30/09/2026 11:06

中國商務部美大司負責人周一（9月28日）解讀第八輪中美經貿磋商成果，表示雙方經貿團隊達成共識，中方自美進口煤炭關稅將納入「300億對300億」對等降稅框架，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。根據白宮聲明，這是新成立的中美貿易理事會框架下的系列協議之一，中國同意在2027及2028年各購買至少1000萬噸美國煤炭。

商務部負責人表示，進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。期待在雙方共同努力下，中美煤炭領域合作不斷深化，實現互利共贏。

這是雙方會晤中達成的最具體的承諾。值得注意的是，此次談判並未涉及美國原油或液化天然氣。在峰會的一個關鍵議題--稀土和其他關鍵礦產問題上，白宮稱雙方「正在繼續磋商」，並「致力於恢復適當的供應水平」。中方則未提及稀土問題。

美煤進口料重返舊有水平

從歷史數據看，這份承諾談不上突破。中國2024年進口約1213.12萬噸美國煤炭，惟2025年初美國發動關稅戰後，貿易額大幅下降。因此，未來兩年每年採購1000萬噸的承諾，只能使進口量恢復到接近歷史水平。

從規模看，1000萬噸相當於2025年美國煤炭出口總量的11%，但僅佔中國煤炭進口量的約2%。中國海關數據顯示，8月中國煤炭進口量逾4209萬噸，前八個月累計進口約3.1億噸。

不過，能源採購承諾能否兌現，向來取決於兩國關係。2020年第一階段中美貿易協議以能源和大宗商品為核心，中國承諾增加2000億美元的美國進口，但疫情和關係緊張令實際購買量遠低於預期。這次的煤炭承諾金額較小、容易兌現，但同樣要看雙邊關係能否維持平穩。

商務部負責人表示，進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。（AP圖片）

特朗普要為煤炭業找出路

對美方而言，中國市場的回歸極具價值。美國能源信息署(EIA)數據顯示，2025年美國煤炭出口總量約9260萬短噸，較前一年出口的1.08億短噸下降14.5%，出口下降的主要原因是2025年對華出口大跌92%。由於中國在2025年2月對美國煤炭加徵15%關稅，4月再疊加34%的對等關稅，加上全球市場供應充裕、需求疲軟令煤價下跌，美國出口商更難盈利。

煤炭是特朗普第二任期內的重要議題，其上任以來簽署了多項旨在擴大煤炭開採和燃煤發電能力的行政令。今年6月，特朗普援引1950年頒布的《國防生產法》，撥款4.25億美元升級改造13座燃煤電廠，並撥款7500萬美元支持加州奧克蘭的西門戶煤炭出口碼頭項目；美國能源部則提供3.5億美元資金，支持四個選定的煤炭現代化和可靠性項目，以加強燃煤發電能力、提升電網可靠性、強化戰略性能源基礎設施。

不過，行業復甦仍然面臨巨大壓力。多個能源市場分析師認為，僅靠7億美元聯邦資金難以扭轉煤炭長達二十年的結構性衰退。煤炭的經濟性劣勢依然顯著--新建燃氣聯合循環電廠的成本遠低於新建燃煤電廠，而風電和光伏的平準化度電成本已降至煤電的一半以下。此外，加州奧克蘭的出口終端計劃可能面臨地方政府和環保團體的訴訟阻力，其最終落地存疑。

因此，對特朗普而言，中國每年千萬噸的採購承諾，除了為出口商找回一個重要市場，也是一項較容易向煤礦行業展示的政策成果。

中國眼前供應壓力未解





對中國而言，恢復進口也能夠緩解部分供應壓力。國家統計局數據顯示，今年首八個月規上工業原煤產量30.6億噸，同比下降3.3%，其中主要產煤省份山西省的產量同比減少12.5%。今年5月，山西省長治的留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，成為近年全國最大的煤礦安全事故之一。事後山西全省加強安檢，大量煤礦停產整改。

進口端也有變數：今年以來，印尼加強自然資源出口管理，優先履行國內供應義務，限制了部分可供出口的煤炭。對中國市場而言，印尼長期是第一大動力煤進口來源國，海關總署統計數據顯示，2025年中國進口印尼煤約2.11億噸，佔動力煤進口量的43%。

供應收緊之際，煤炭需求短期仍處高位。國家能源集團發布的《中國能源展望2025-2060》報告指出，煤炭消費短期內受火電、化工行業需求增長的牽引，仍將高位爬坡，預計「十五五」前中期進入49.5億-51億噸的峰值平台期，2035年前仍維持在46億噸以上高位水平。

現貨價格亦反映市場壓力。據界面新聞報道，9月以來動力煤價格出現大幅調漲。9月4日秦皇島港5500大卡動力煤主流報價935-945元人民幣/噸，較年初的約690元人民幣/噸累計上漲逾36%，創2024年3月以來新高。

2025年美國煤炭出口總量較前一年下降14.5%，主因是2025年對華出口大跌92%。（AP圖片）

一份容易兌現的成果

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊指出，峰會產生的具體成果乏善可陳，基本只是象徵性的，但仍具有相當重的分量。他認為，中美當前的緩和階段能維持多久將取決於三個因素：以多快的速度解決己方關鍵的「卡脖子」問題、結構性力量的演變以及兩國的領導人。

分析人士普遍認為，為期三天的峰會象徵意義大於實質內容，在美國11月中期選舉及中國未來一年多項重要政治日程前，兩國都需要避免貿易和供應鏈摩擦進一步升級。

煤炭協議正體現這種取捨。每年1000萬噸的採購量，只是恢復至接近貿易摩擦前的水平，難以改變中國整體煤炭供應格局，卻可為美國煤炭業帶來具體訂單，亦讓兩國取得一項可量化、相對容易兌現的經貿成果。它解決不了中國的煤炭供應壓力，也不能改變美國煤炭業長期面臨的轉型困境，但足以作為雙方在高敏感度議題之外先行修復經貿關係的一塊試金石；真正的考驗仍是降稅落實後，採購能否如期恢復，以及這種有限合作能否延伸至更具爭議的能源和關鍵礦產領域。

撰文：經濟通通訊社記者王寧慧