30/09/2026 16:03

習特會「非比尋常」禮遇成為佳話，中美雙方事後公布的峰會成果清單對比更耐人尋味，何解華盛頓對華從一年前的極限施壓驟然轉變？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受訪問時表示，中期選舉臨近，特朗普面對內外交困，急需增添繁榮感。他認為，從中東防衛力量盡失、昔日盟友眾叛親離等看，美國軟實力近乎崩潰，東升西降勢態更明顯。

特朗普「無後著」求合作

中國國家主席習近平時隔11年再訪美，特朗普親赴機場迎接，打破美國逾60年外交禮遇慣例。雷鼎鳴稱，美國高達六七成民眾反對陷於中東等無意義的戰爭，少數幾隻科技股撐起美股導致貧富極度不均。中期選舉臨近，此種氛圍令深陷通脹高企、伊朗戰事的特朗普，以跟中國交好的姿態營造繁榮感。

他認為，準備隆重的歡迎儀式並不涉及太多代價，特朗普此舉完全合情合理，儘管這讓美國人看到他好像在外交上有些成績，但多多少少顯示出他已經沒甚麼「後著」。習特會後，長期而言，中美關係慢慢進步，雖難言完全不會反覆，亦難言特不會「反枱」，他引特第一個任期2017年（11月）訪問北京，但翌年（2018年3月）即發動貿易戰及科技戰。但從一系列數據看，例如2017-2025年間，美國總體貿易赤字不降反升77.8%，中國貿易順差不降反升183%，亦令美國對華思路從對抗轉向合作與緩和。

好牌打到爛，東升西降顯

雷鼎鳴續指，美國過去本擁有「一手好牌」，包括名義GDP全球第一、軍事實力、高等教育、盟友體系，惟特朗普自毀長城，幾乎得罪了所有盟友，甚至引發昔日最親密的加拿大全民同仇敵愾，對格陵蘭島的主權索求亦開罪歐洲。

此外，美國在伊朗戰爭失利，駐巴林等多個軍事基地遭炸毀、彈藥耗盡，航母因缺乏補給而海上漂流，呈現前所未有的失敗局面，都讓過往向美國「交保護費」尋求保護的盟友徹底看清其靠不住。加上特朗普未阻內塔尼亞胡在加沙種族滅絕，將對「人權」的雙重標準暴露無遺，美國的軟實力正在崩潰或已經崩潰，「在這種環境下，自然在國際上的話語權就衰落了。」

而既然美國衰落，中國就趁機去爭取，例如在更多地區推行人民幣流通，「所以世界如此一直發展下去，我相信所謂東升西降的跡象很明顯。」

AI勝負之分慢慢傾向中國

對於AI，雷鼎鳴表示，鑑於中國總發電量去年已達美國的2.4、2.5倍，長遠來說AI勝負之分會慢慢傾向於中國，不過不會出現中國或美國任何一方全贏，而兩國AI競爭面臨的「囚徒困境」，亦不是那麼容易化解。

值得一提的是，中美在習特會後均提及「中美是二戰盟友」、「並肩作戰贏得戰爭勝利」的歷史，他認為，美國原本的如意算盤是想在東海、南海圍堵中國，但今時今日美國若在近岸跟中國開戰為「輸定」，這無疑令美國難以在政治上接受。

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