30/09/2026 17:11

隔晚美債持續遭拋售，十年期國債孳息率創19年新高，30年期國債孳息率則創24年新高，然而紐約聯儲行長威廉斯表示，聯儲局仍有時間觀察數據去決定是否加息，令加息預期略為回落。港股假期前氣氛低迷，主板成交1871億元，繼續低於2000億元水平，惟北水在長假期前掃貨，淨買入69億元，恒指今早低開超過100點，惟未跌穿24300位置，在北水支持下見回升，全日收報24613，升89點或0.4%，。恒生中國企業指數收報8220，升41點或0.5%。恒生科技指數收報4253，升4點或0.1%。

生科股假期前獲資金上車，一眾藍籌表現強勢集體領漲，石藥集團(01093)漲6.28%，報10.07元，連升3日累計升幅7.93%，翰森製藥(03692)升5.31%，報35.3元，藥明生物(02269)漲4.77%，報56.05元，藥明康德(02359)升3.56%，報215.2元，中生製藥(01177)升2.88%，報5.71元，百濟神州(06160)升3.49%，報225.4元，。至於國指成分股康方生物(09926)收升2.26%，報108.7元。

中國將自10月1日起在全國範圍內對首次購房者實施房貸貼息，內房股昨日（29日）疑似有春江鴨炒作升，今早先回吐，盤中個別上落，龍湖(00960)跌1.3%，報5.695元，中海外(00688)跌1.57%，報13.16元，潤地(01109)升0.33%，報30.56元，碧桂園(02007)漲3.68%，報0.197元，萬科企業(02202)跌0.71%，報2.79元。

紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯表示，若經濟發展大致符合預期，聯儲局今年稍後再加息一次可能合適，但在9月加息後，當局毋須急於採取下一步行動。本港地產股早段個別走，盤中明確上揚，恒地(00012)升1.44%，報26.74元，新地(00016)升0.56%，報108.5元，新世界(00017)升0.92%，報6.05元，長實(01113)升0.17%，報46.74元。

科網股方面，美團(03690)升1.77%，報71.7元，阿里(09988)升0.38%，報106.6元，百度(09888)升1.06%，報85.8元，快手(01024)升2.31%，報30.94元，騰訊(00700)跌0.23%，報431元。

內地9月官方製造業PMI升至50.1符合預期，內需股仍偏軟，美的集團(00300)跌2.74%，報92.25元，蒙牛乳業(02319)跌1.45%，報17.62元，潤啤(00291)跌1.38%，報18.59元，李寧(02331)跌1.12%，報12.39元。

內地2500億人幣以舊換新資金已全部下達，美的集團(00300)跌3.22%，報91.8元。其餘消費股亦偏軟，蒙牛乳業(02319)跌0.22%，報17.84元，潤啤(00291)軟0.37%，報18.78元，李寧(02331)跌0.32%，報12.49元。

華虹(01347)跌1.22%，報105.4元，國壽(02628)跌2.36%，報28.12元，吉利汽車(00175)跌2.87%，報14.55元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)，中芯收報60.65元，跌0.7%。

撰文：經濟通市場組