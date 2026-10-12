30/09/2026 19:13

經歷「五窮六絕」急瀉後，港股7月上演翻身大戲，因應美日韓股市高位回落，港股以估值窪地優勢成功吸金，加上AI及晶片半新股迎來限售解禁急跌，刺激高權重的傳統科技股強漲，帶動恒指7月大升超過3000點，不但完全收復6月失地，並曾登上俗稱「牛熊線」的250天線。然而好景不長，8月資金重新回流美股並再度追捧AI類股份、美聯儲加息預期升溫，以及本港重磅股業績普遍未能帶來驚喜，港股短暫突破兩萬六後即面臨強大技術阻力，全月下跌300點，至於9月美聯儲重啟加息周期，美債風險逐步上升，加上習特會未能帶來意外提振，港股單日成交量持續收縮至不足2000億元，維持陰跌格局不變，全月挫963點或3.7%，但總結港股第三季累計仍升1732點或7.57%，結束連續三季下跌趨勢。

通脹風險、日圓貶值疊加AI融資需求三大因素，導致美國國債從今年7月起持續捱沽，美債孳息率飆升不停，隨即引發全球債市拋售潮。作為指標參考的美國十年期國債孳息率由6月底約4.42%，至9月底飆升至最高見約5.29%，歷史性升破5厘水平，後續缺乏技術指標，影響環球多項資產估值計價。環顧第三季，加息預期與債市風暴幾乎主宰整個環球金融市場走向，專家普遍認為美債孳息率在第四季仍會維持在5厘以上水平，對資產估值計價有所影響外，選股方面亦有新標準。

美債高息更因結構性問題，惟對港股影響有限

美國聯儲局第三季內重新展開加息周期，9月中宣布加息0.25厘，時隔逾三年來首度宣布加息。通脹被視為引發加息以及美債孳息率飆升主要原因，大聖資產管理基金經理李明德向經濟通通訊社表示，美國中長線通脹預期強勁，油價、AI硬件供應及關稅都在推高通脹。其中，地緣政治以及AI硬件供不應求都難以在短時間內解決，而最有可能讓預期通脹回落的就只有關稅因素。他進一步提到，雖然中美雙方上周在300億美元對等關稅上有所動作，但實質進展預計要等待11月APEC會議期間進一步討論。

除此以外，李明德亦認為債息衝高某程度上反映了市場對美元資產信心及美債規模過高的質疑。就此光大證券國際證券策略師伍禮賢持相同看法，他提出加息預期並非推高美債孳息率的主要因素，相對市場對美國以至環球經濟的長線看法才是主導債市風暴的核心，而美國的結構性經濟問題更是重中之重。伍禮賢補充，資金需要更高的資產回報率來填補風險胃納，以美國每星期的國債拍賣中標利率持續向上便可得知，在上述不明朗因素仍懸而未決之際，國債孳息率攀升勢將難以避免。他又指出，當資金追求更高回報及更加穩定的資產表現後，資金便會由風險更高的股市流向風險較低的債市，令股票市場間接受到影響。

伍禮賢認為，資金流向債市對外圍市場影響更為明顯，對港股影響則相對較為間接。李明德亦認同債息走高對港股影響不大，孳息率高企固然會影響股票市場流動性和定價，但港股目前主要由北水主導，加上本地銀根充足，因此流動性方面影響較小；而且港股整體預期市盈率目前僅為約11倍，相對外圍市場仍算便宜，有望吸引資金流入，甚至具備上漲空間。

第四季美債走勢有否機會回落？李明德預計10年期美債孳息率繼續向5.2厘上方大幅走高的空間有限，但回落至5厘下方亦同樣困難，其中一大限制升幅的主要原因為今年預期美國加息兩次，即第四季至少加息一次，以控制通脹預期，有望減弱債息攀升速度。不過伍禮賢就覺得，因市場對美國及環球經濟的中長線信心不足，以美債中標利率的上升動能來看，債息暫時難以估頂。

展望港股，10月至11月初內地召開五中全會，李明德料利好不大，直到11月中下旬及12月，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等科技龍頭及AI企業將會陸續公布季度業績及營運數據，看好將推動港股AI行業估值重估，預計恒指可望重新挑戰26000至27000附近。

內銀及公用股未失投資價值，科網龍頭超值亦要吼實

美債孳息率上揚直接影響資產估值，收息股首當其衝，因為10年期美債被視為最穩健資產，息率竟達到5厘以上，令其他派息資產吸引力大減。伍禮賢認同債息高企會影響資金對高息股的投資意欲，但當孳息率高企引發股市波動之時，港股一批高息股亦會因高防守性而吸引資金流入避險，故料收息股在高息年代仍有其優勢。其中他認為內銀股仍會是首選，除了其較不受環球息率去向預期影響外，市場對其下半年業績有所憧憬，因此可為收息與防守之選，個別高息股ETF亦同樣可以作為一籃子投資的選擇。此外，公用股雖然息率略低，但其走勢較不受環球金融走勢波動，可以視為穩倉之選，中電(00002)、煤氣(00006)及港鐵(00066)等值得考慮。

債息高企影響企業融資成本，需要大量資本作研發用途的AI股及創新藥股預計最受影響。不過，李明德認為部分龍頭科技股已接近「地板價」，進一步被「殺估值」的空間相當有限：如騰訊預期市盈率已降至約11倍，以未來兩年預計維持雙位數的盈利增長計，現價超值；另外阿里巴巴及網易(09999)的預測市盈率亦分別低至約12倍及11倍，他認為除非公司內部出現問題，否則很難繼續下殺。但就算估值便宜，市場仍對科網大廠的再融資動作有所提防，但李明德認為，出售非核心資產才是他們的主要融資手段，發行可換股債券或配股並非最優先選項。

至於智譜(02513)及MiniMax(00100)等新興AI企業，李明德坦言，這些企業估值多建立在2030年等遠期獲利預測上，在高債息環境下，折現率上升對其估值下修的影響非常顯著，加上該類企業需要大量資金燒錢營運，舉債難度與資金成本同步增加，所以他對其估值及股價看法悲觀，僅寄望月之暗面及anthropic等公司上市時或能稍微帶動行業估值，除此之外便看不到其他明顯利好因素。

債息高影響創新藥企集資，AI藥企有望跑出

與AI板塊類似，醫藥板塊同樣高度依賴市場融資，受債息影響顯著。李明德解釋在高債息環境下，未盈利公司將首當其衝受害，因生科企業高度依賴市場募資及舉債，部分更包含海外融資，在融資成本大幅升高的背景下，迫使企業放慢新藥研發速度以控制開支，投資者須審慎看待。相對上利用AI協助藥物開發（AIDD）的公司如金斯瑞(01548)、石藥(01093)、晶泰(02228)等，則有望逆勢受惠；他解釋指因AI藥物開發（AIDD）可縮短藥物研發周期，同時降低人力成本，對研藥企業控制整體成本大有裨益。至於另一重點板塊CXO股則屬「中性偏利好」，一方面研發項目增加帶動臨床試驗需求，但另一方面亦承受資金成本上升的壓力。

北水對生科股偏好明顯，但李明德認為北水對生科股未必「一視同仁」，傾向追捧大市值、題材明確的股票。而在醫藥板塊中，北水集中布局少數龍頭企業，例如百濟神州(06160)、信達生物(01801)及康方生物(09926)等，有助將特定個股估值推升至較高水平，但難以為中小型的醫藥股帶來全面支撐。

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒、汪澤妍