30/09/2026 20:02

港元拆息高企，隔夜拆息大漲123.81基點報4.0875厘，一個月拆息亦在3厘水平。港元定存加息戰升溫，當中，東亞銀行6個月港元定存高達3.55厘，存款額20萬至200萬元，適用於特選顯卓理財／特選顯卓私人理財客戶，以新資金，透過分行或網上渠道辦理。

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工銀亞洲12個月港元定存由3.1厘上調至3.3厘，起存額100萬元，適用於個人客戶以現有資金辦理。另外，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享128日3.25厘，188日3.4厘及388日3.5厘，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」／已透過中國工商銀行在內地領取社署可攜現金援助，可享有額外0.05厘年利率。

華僑銀行最新推出「宏富理財私人客戶」新資金定存，12個月年利率3.5厘，為全城最高息，10萬元新資金起存；「宏富理財客戶」年利率亦加至3.4厘；至於一般個人客戶、50萬元起存亦有3.3厘高息。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組