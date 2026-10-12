11/10/2026 13:29

本港銀行10月加息戰升溫，當中，工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，存款額1000元至20萬元，適用於合資格新客戶於推廣期內透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享特惠年利率。至於全新工銀財富帳戶／理財金／理財e時代／綜合帳戶之客戶，亦可享6厘優惠，存款額為1萬元至20萬元。

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工銀亞洲3個月最高6厘，建行亞洲3個月7.88厘全城最高

另外，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享98日3.3厘，188日3.4厘及388日3.5厘，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」／已透過中國工商銀行在內地領取社署可攜現金援助，可享有額外0.05厘年利率。

建行亞洲3個月港元定存高達7.88厘，屬全城最高，適用於全新貴賓理財／私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之15%，以100萬至300萬）開立3個月定期存款，享7.88厘特惠定存年利率。

信銀國際2周高達2.18厘，6個月3.1厘

中信銀行（國際）提供2星期港元定存2.18厘，存款額1萬元至10萬元以下，適用於CITIfirst客戶透過電子渠道辦理。該行3個月、6個月及12個月港元定存分別為3.02厘、3.1厘及3.4厘。

定期存款 | 港元定存加息戰升溫，滙豐6個月高達3.3厘，上商及信銀國際齊上調一年期至3.4厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組