10/10/2026 08:41

美股周五（9日）反彈，科技股回穩帶動三大指數全線向上，並錄得全周升幅。市場消化美國國債孳息率高企、油價維持每桶100美元以上，以及人工智能(AI)相關股份早前受壓等因素，投資氣氛有所改善。

道指收市升423.31點，或0.83%，報51654.95點；標指升46.18點，或0.59%，報7811.54點；納指升172.83點，或0.64%，報27366.17點。

全周計算，道指升0.9%，標指升1.2%，納指則升0.6%。

市場消化美國國債孳息率高企等因素，投資氣氛有所改善。(AP)

美國總統特朗普表示，俄羅斯總統普京同意向美國及全球市場供應柴油，冀增加市場供應，紓緩燃料價格壓力。相關消息為能源市場帶來新的供應預期，惟油價仍受中東局勢及供應風險左右。布蘭特期油跌0.2%，報每桶104.03美元；紐約期油跌0.2%，報每桶91.25美元。

SpaceX(US.SPCX)擴張流動通訊業務成為市場焦點。SpaceX同意以約80億美元收購Grain Management持有的低頻無線電頻譜牌照，交易仍有待美國聯邦通訊委員會批准。公司計劃結合地面通訊設施與衛星網絡，拓展Starlink Mobile服務。SpaceX股價升1.3%。

市場憂慮SpaceX日後可能加劇美國流動通訊市場競爭，電訊股因而受壓，AT&T(US.T)挫9.8%，Verizon(US.VZ)跌8.8%，T-Mobile(US.TMUS)大瀉13.3%。

其他股份方面，網絡安全及軟件股表現較佳。Palo Alto Networks(US.PANW)升逾5%，CrowdStrike(US.CRWD)升4.6%，Palantir(US.PLTR)升5.2%。

大型科技股則個別發展。特斯拉(US.TSLA)升2.1%，英偉達(US.NVDA)跌0.5%，Meta(US.META)跌0.3%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，微軟(US.MSFT)升2.4%，谷歌(US.GOOG)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升3.3%。

美匯走高，金價上升

外匯市場方面，美匯指數升0.1%至102.21，有望連續第四周上漲。美元兌日圓回升，報價升至158.23附近，上升約0.28%。歐元兌美元仍受壓，日內報1.12，跌約0.1%。

貴金屬方面，金價上升。現貨金升1.6%至每盎司4198美元；紐約期金同期升1.6%至每盎司4225美元。

展望下周，美股第三季業績期將由大型銀行陸續揭開序幕。投資者將關注銀行業績、企業盈利前景，以及高息環境對借貸需求和企業融資成本的影響。除富國銀行及花旗集團等金融機構外，市場亦將留意強生及聯合健康集團等企業公布業績。

撰文：經濟通國金組