13/10/2026 07:44

美俄柴油協議，將地緣博弈推向毫無規則保障的新階段。俄羅斯自身成品油也短缺，協議對平抑油價作用成疑，卻打亂了歐美對俄制裁的既定陣線，這種缺乏與盟友事前協調的交易式外交，反使能源供應陷入更難預測的僵局。

規模杯水車薪，難扭供需失衡

美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣布與俄羅斯達成協議，由美方豁免部分制裁，換取俄國柴油供應以平抑油價，引發美國國內及國際社會強烈錯愕與反對，從事後反應看來，這場利益交換從談判到簽署，與盟友毫無協商，歐洲事前並不知情。

從實際供需來看，俄羅斯首批提供約30萬噸柴油，在龐大的全球需求面前，只是杯水車薪，美國單日需求已達50萬噸，而且俄羅斯自身因煉油廠遇襲產能受損，難以增產，意味這只是拆東牆補西牆，對整體供應並無實質幫助。除非中東局勢有突破，霍爾木茲海峽恢復暢通，否則能源市場很難真正降溫。

顯而易見，特朗普並無能力迅速解開中東僵局，只好轉移焦點，將壓力和責任轉嫁給烏克蘭，公開指摘烏軍襲擊俄國能源設施推高油價、帶來麻煩，甚至要求更換烏克蘭總統，據報美國更威脅切斷情報共享與軍事援助。

這種做法不但極端功利，也顯露出美國在立場上的嚴重前後矛盾。烏戰爆發後，印度成為俄油重要買家，因此長期遭受美國強烈批評，特朗普甚至斥責印度「不在乎俄國戰爭機器殺害了多少烏克蘭人民」，然而今日美國為緩和國內壓力，卻反過來高調與俄達成能源合作，前後立場的劇烈倒置，難怪引起譁然。

迫和埋下隱患，推高衝突風險

美國若不徹底解決侵略問題，僅靠切斷援助來強行迫和，注定無法帶來真正的和平，在未解決俄烏底層矛盾的情況下，強迫烏克蘭單方面克制，隨時引發更嚴重衝突，使美國面臨更嚴峻的博弈殘局。

健康的國際博弈需要基於國際法、主權尊嚴和道德底線。這場風暴最致命的後果，是對外釋出了危險訊號，美國的承諾是有條件、有期限且經不起消耗的，其他有潛在衝突風險的地區看在眼內，難免逐漸形成一種印象：只要將戰事拖得足夠久，造成美國國內通脹或政治壓力，美國就會放棄盟友。

從海灣國家近年分散軍事採購和防務合作，積極建立替代性防衛條約，如沙特阿拉伯與土耳其和巴基斯坦簽署《麥加共同防務協議》可見，這種預期愈來愈明顯正在成形。

事實上，美國在國際地緣博弈中展現出毫無底線與公信力崩塌，似乎正在刺激中東各方勢力，更大膽地試探底線，中東戰火遲遲未能平息，沙特聯軍與也門胡塞武裝的衝突反而升溫，進一步威脅曼德海峽這個關鍵能源咽喉的航行安全，加劇油價壓力。

美俄的新協議非但不是當前僵局的解方，全球衝突的風險不跌反升。這種外交政策表面上是「美國優先」，實質上卻是在摧毀美國自身影響力，破壞其盟友網絡，累積幾十年的國際公信力快速消耗，當美國的盟友不再信任其安全保障，勢引發連鎖反應，全球地緣政治走向更不穩定的局面。