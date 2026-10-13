13/10/2026 08:49

要聞盤點

1、美股三大指數周一(12日)收市個別發展，道指收市升195點，標指及納指則下跌。大型科技股表現分化，Meta(US.META)及蘋果(US.AAPL)造好，英偉達(US.NVDA)及特斯拉(US.TSLA)偏軟。市場同時關注中東局勢推高能源價格，以及本周美國通脹數據和大型銀行業績。道指收市升195.6點，或0.38%，報51850.55點；標指微跌4.3點，或0.06%，報7807.24點；納指跌120.27點，或0.44%，報27245.9點。日經指數開報67866點，跌1164點。

2、烏克蘭總統澤連斯基指責莫斯科違反能源停火安排，稱將繼續對俄發動遠程打擊。特朗普表示，俄烏雙方都違反「能源停火」，澤連斯基和普京必須共同努力結束戰爭。

3、沙特稱，正在應對新一輪無人機和巡航飛彈襲擊。油輪追蹤數據顯示，近日至少十艘空載超級油輪避開波斯灣航線。

4、克利夫蘭聯儲行長表示，幅度較小、頻率較高的貨幣政策調整有助於保持通脹預期穩定，避免日後需要大幅糾正。

5、Meta(US.META)推出最新人工智能模型Muse Wonder，主打提升個人及專業AI代理的執行能力，具備「主動記憶」及「主動專注」功能，協助用戶處理預訂、編程及法律、金融等複雜任務。模型設有每月20美元及100美元兩級訂閱方案，更高階的訂閱費則為每月50美元或200美元。

6、微軟(US.MSFT)表示正準備在數據中心部署總規模達數吉瓦的最新自研Maia晶片，以自家硬體為其AI軟件提供算力支持，預計最新一代Maia 300將從明年開始投入部署。

7、蘋果(US.AAPL)即將在紐約舉行智能家居新品發布會，「Welcome home」為特別主題，據報蘋果料推出全新智能家居中樞「HomePad」。

8、中國商務部表示，與歐盟就混合動力汽車達成的共識將確保中國企業的出口空間和穩定成長。此外，中國自明年4月1日起將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。

9、港交所(00388)與標普道瓊斯指數合作推出標普500香港交易所科技100指數，約60%配置於香港交易所科技100指數，40%配置於標普500指數。

10、DeepSeek據悉計劃領投前騰訊科學家胡瀚創辦的機械人公司WinverseAI，估值約4億美元。