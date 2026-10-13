盤前攻略｜中東局勢升溫科技股升勢回軟，港股日內目標守穩24000
沙特阿拉伯周末連續兩日遭到也門胡塞武裝襲擊，造成平民死傷，市場憂慮中東局勢再度升溫，加上烏克蘭指控俄羅斯違反能源停火，俄烏戰事未休，油價再度回升，布蘭特期油一度高見107美元，重返一個月高位。美股市場關注即將公布的銀行股財報，以及即將出爐的CPI等經濟數據，周一美股個別發展，科技股偏弱；道指升195點報51850，納指跌120點報27245，標普跌4點報7807，費城半導體指數跌2.7%。
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*中概、ADR偏弱*
中概股偏軟；阿里巴巴跌0.53%報110.78美元，拼多多跌0.53%報80.92美元，京東跌1.37%報26.72美元，百度跌1.21%報84.30美元，理想跌1.21%報11.40美元，蔚來跌3.07%報3.47美元，小鵬跌2.42%報9.66美元，貝殼跌0.90%報17.68美元，攜程跌0.36%報38.76美元，萬國數據跌1.87%報30.39美元。
ADR較港股收市價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.37%，折合424.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.47%，折合24.4港元；美團(03690)ADR較港股高0.22%，折合72.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.41%，折合71.6港元；滙控(00005)ADR較港股低0.05%，折合148.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.17%，折合374.8港元。
*恒指小彈即有牛倉街貨新增，料借勢回殺*
胡塞武裝持續襲擊民用機場設施令中東不明朗因素急增，令油價回升兼美股回軟，拖累環球股市氣氛。亞股普遍受挫，日股復市跌1.8%，韓股進一步下挫4.8%。港股預期偏軟，反映港股預期表現之「黑期」HS50指數現報24145，跌77點，較恒指現貨低水126點，恒指料低開過百點。
昨日港股先升後回守住24200，輪商昨日新增約300點恒指指牛倉街貨區，參考恒指牛熊證街貨分布，該約300點新區合共淨增659張對應期指張數，料今日將吸引熊友下殺，日內恒指料先以24000整數關口附近為支持。
撰文：經濟通市場組