13/10/2026 16:56

內地煤炭市場淡季不淡，於本是用煤傳統淡季的10月，秦皇島港動力煤價格突破每噸千元人民幣關口，按年上漲逾40%，並創下三年新高。供給端收縮而需求增長，是本輪煤價衝高的核心誘因，其中包括受全球最大煤炭出口國印尼供應受擾與中東地緣政局推動。煤炭股近日股價平穩上升，其中中國神華(01088)今早曾逆市升逾1%，在現時市況不太穩定下，成資金避險對象，若想吸納應如何部署及揀買哪一隻？

（AP圖片）

首8月內地煤產量減3% 印尼出口量同降

在傳統用煤淡季的10月，中國國內動力煤（發電用煤）市場卻表現強勁。截至10月10日，秦皇島港5500大卡山西產動力煤平倉價達每噸1003元人民幣，正式升破千元關卡，較去年同期的每噸700元人民幣大幅增長逾40%，創下近三年新高。儘管近年再生能源快速發展，煤炭仍佔中國發電結構約五成，而「供給端緊縮」與「需求端成長」是推升本輪煤價衝高的核心誘因。其中，山西省5月發生致命礦難後，主管機關實施嚴格的安全監管政策，導致今年前8個月中國煤炭產量年減逾3%。雖然官方推動穩產保供，但主產區復產審批進度落後預期。此外，主要鐵路運輸通道「大秦線」10月展開為期三周的檢修，限制了北方港口的補庫速度，截至9月30日的北方港口庫存已降至2207萬噸。



海外方面，主要進口國印尼因自主減產以及厄爾尼諾現象引發乾旱、影響河道運煤，導致出口量驟降；加上美伊戰爭推高全球能源價格，替代燃料液化天然氣(LNG)價格暴漲，進一步加劇供給緊繃。

此外，受氣溫回升與水力發電出力下滑影響，火力發電負荷顯著增加。2026年8月中國全社會用電量突破1兆度(10332億千瓦時)，用電負荷創下15.6億千瓦的歷史新高。隨著秋冬用煤旺季即將到來，電廠與非電產業的剛性採購為煤價提供強烈支撐。

機構：煤價短期料維持高位震盪 煤炭相對天然氣成本優勢將延續

期貨機構分析指，主產區安檢與運輸限制短期內仍將為煤價提供支撐。然而，下游電廠對高價煤接受度有限，節後需求亦可能隨淡季轉弱。預估短期內煤價將維持高位震盪與多空博弈格局，後續需持續觀察煤礦復產進度、港口庫存變化及冬季氣溫走勢。

招商證券研報指，本輪厄爾尼諾已經對動力煤有了較具體的供應端影響，主要是印尼乾旱限制煤炭河運。國盛證券認為，歐洲天然氣價格走高使煤電成本優勢重現，未來半年燃煤發電量或提升25%。歐洲早年大規模退出煤電，現存裝機存在剛性技術上限，德國四季度煤電出力或將觸頂，燃料替代空間有限。根據Veyt的評估，煤炭相對天然氣的成本優勢將延續至2027年甚至2028年3月，疊加德國河道低位、煤炭物流受阻，電廠庫存已顯現壓力，能源供需失衡具備中長期屬性。

中國神華總會計師宋靜剛辭任 後續分紅政策銜接惹關注

另值得留意，中國神華於10月10日發布公告稱，集團總會計師、董事會秘書宋靜剛因工作調動辭任，離任後不再擔任集團及控股子公司任何職務。在新任董事會秘書到位前，暫由執行董事、總經理張長岩代行職責。公告未披露宋靜剛後續任職安排。宋靜剛長期在國家能源集團體系內從事財務工作，2022年8月起任中國神華總會計師，2023年起兼任董事會秘書，集團年報顯示，其2025年稅前報酬為134.96萬元人民幣，為在任高管中較高水平。

此次人事調整發生在集團業績修復、分紅預期受關注的階段。2026年上半年，中國神華實現營業收入1893.38億元人民幣，同比增長7.9%；歸母淨利潤287.15億元人民幣，同比增長4.1%；扣非淨利潤268.95億元人民幣，同比增長10.6%。煤炭板塊受益於外購煤放量、自產煤成本下降和運輸板塊協同，盈利韌性較強；電力板塊在電價下行背景下仍保持一定盈利穩定性。總會計師和董事會秘書同時離任，對上市公司財務披露、投資者溝通、分紅安排和資本運作溝通都有直接影響。中國神華目前經營基本盤穩定，但新任財務負責人和董秘人選、後續分紅政策銜接，仍是市場關注重點。

（資料圖片）

中煤能源9月商品煤產量跌9.1%銷量增6.8% 兗礦完成收購澳洲紅隼煤礦

另外，中煤能源(01898)最新公布，今年9月，商品煤產量約為1054萬噸，按年跌9.1%；商品煤銷量約為2100萬噸，按年升6.8%。今年首9個月，商品煤產量約為9338萬噸，按年跌8.1%；商品煤銷量約為1.83億噸，按年跌4%。

兗礦能源(01171)則於10月1日發布公告稱，其控股子公司兗煤澳大利亞有限公司已於當日成功完成收購紅隼煤炭集團有限公司100%股權的交易，從而間接取得紅隼煤礦80%權益，本次交易對價上限為24億美元（約合161億元人民幣）。紅隼煤礦坐落於澳大利亞昆士蘭州核心的鮑文盆地，是澳洲本土產能規模領先、生產效率頂尖的現代化井工冶金煤礦，資產優質屬性突出。

伍禮賢：煤價短期料仍受油價高企支持 煤炭股息高首選神華43元可吸

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢指，對煤炭股看法相對正面，因為煤炭價格近段時間與油價表現有正面關係，且相信油價短期很難大幅回落。市場正關注美國中期選舉過後，美國會否再攻打伊朗，故油價短期內回落機會較低，而煤炭作為石油其中一種可代替能源，其價格自然有支持，再加上煤炭股相對有高息概念，在現時市況表現不太穩定情況下，相信仍有資金可能將其作為避險對象而流入。當中神華會是首選，因其業績尚算平穩，亦是「最大隻」，過去股價表現也相對平穩，所以若要吼煤炭股，可以先留意神華，若股價回至43元才買入可能更好，目標價可定於46元，即前頂位置，長揸收息是不錯的選擇，若短炒不跌穿40元可繼續持有，惟始終煤炭股股價表現較平穩，若短炒不宜將目標定得特別高。

煤炭股今日先升後回軟，中國神華跌0.27%收報43.88元，兗礦能源跌0.69%報11.59元，中煤能源跌0.56%報10.64元，中國秦發(00866)跌0.53%報1.88元，MONGOL MINING(00975)跌3.7%報8.34元，惟兗煤澳大利亞(03668)升2.95%報32.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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