14/10/2026 08:48

要聞盤點

1、美股周二(13日)全線向下，記憶體晶片股遭拋售，加上大型銀行業績表現參差，拖累大市回落。道指一度升逾460點，其後轉跌近180點，結束連續3個交易日升勢；標指近乎持平，納指則跌約0.2%。投資者同時觀望美國9月通脹數據，以評估聯儲局未來利率走向。道指收市跌180.45點，或0.35%，報51670.1點；標指跌1.79點，或0.02%，報7805.45點；納指跌41.52點，或0.15%，報27204.38點。中國金龍指數開報5739點，升8點。日經指數開報67904點，升127點。

2、伊朗對霍爾木茲海峽船隻的攻擊大幅增加，波斯灣石油出口復甦面臨威脅。與此同時，胡塞武裝對沙特發動新一輪襲擊，據悉沙特阿美位於東部宰赫蘭的總部被擊中。沙特向OPEC報告稱，9月原油產量成長三分之一，但仍遠低於伊朗衝突爆發前水平。

3、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示，認為美聯儲今年內再加息一次較為合適，但現階段預計2027年毋須進一步加息，並預期通脹明年將大幅放緩，逐步接近美聯儲2%的目標。美國聯儲局理事沃勒則表示，近期美國國債孳息率攀升，主要反映經濟增長強勁，而非通脹預期升溫，強調通脹預期仍然穩固錨定。

4、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比警告，人工智能投資熱潮帶來的通脹壓力正蔓延至科技業以外領域，美國經濟或正由供應衝擊引發的物價上漲，轉向總體需求過熱，增加聯儲局收緊貨幣政策的壓力。

5、中國即將公布9月通脹和貿易數據。受能源成本上升和AI相關產品漲價推動，市場預計PPI有望創下逾四年來最大漲幅；CPI也料提速。出口數據預計在全球AI硬體需求的帶動下將延續強勢。

6、歐盟經濟事務專員表示，對華貿易失衡不止汽車領域，未來將尋求更多協議。中國官媒稱達成混動車安排不代表中方沒有後手，告誡歐盟勿出「新招」。

7、英偉達(US.NVDA)擬在歐洲追加20億美元投資，執行長黃仁勳呼籲歐方加快AI布局。

8、蘋果(US.AAPL)周二(13日)公布智能家居新品，推出HomeView智能家居屏幕及新一代Apple TV 4K，兩款產品均以人工智能助理Siri AI為核心，並定於11月13日上市。兩者定價同為299美元。

9、證監會對兩集團涉嫌操縱IPO採取行動，意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象，凍資近47億，並於昨日交易時段前勒令茶百道(02555)停牌。

10、國有水上遊覽服務提供商瘦西湖文旅(06157)今日至下周二（20日）招股，計劃全球發售4476萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價介乎3.92元至5.07元，集資最多2.27億元，每手1000股，入場費5121.14元。公司計劃於下周五（23日）掛牌，獨家保薦人為光大證券國際，無基石投資者。