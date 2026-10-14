14/10/2026 17:18

國家統計局公布9月全國居民消費價格(CPI)同比升0.9%，雖然略低於市場預期，但已創今年6月以來新高。內需股股價今日普遍造好，其中安踏體育(02020)升近3%，蒙牛乳業(02319)升逾3%，海底撈(06862)亦回升近2%。有大行提議全民每周每人派20元人民幣消費券，將有助提振內需。究竟官方推出消費券是否有用？內需股可否再吼？哪一類股份最值博？

（Shutterstock圖片）

內地9月CPI同比漲幅擴至0.9%仍略遜預期 PPI漲5%勝預期

國家統計局公布，2026年9月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。其中，城市上漲0.9%，農村上漲0.8%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.8%。1-9月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。而9月全國居民消費價格環比上漲0.2%，漲幅較8月回落0.2個百分點。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.5%，服務價格下降0.2%。

2026年9月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲5.0%，漲幅較8月擴大1.2個百分點，優於預期的4.5%，創2022年6月以來新高；環比上漲1.2%，漲幅較8月擴大0.8個百分點，並創今年4月以來新高。工業生產者購進價格同比上漲6.9%，環比上漲1.2%。1-9月平均，工業生產者出廠價格比上年同期上漲2.3%，工業生產者購進價格上漲3.6%。

中信里昂料全民每周消費券20人幣有助提振內需 中國旺旺安踏等料受惠

中信里昂近日發表研究報告指，中國零售銷售增長放緩，今年首8個月僅按年上升1.1%（扣除汽車為2.7%），達成2030年60萬億元人民幣零售的目標面臨挑戰。該行認為，在未來6至18個月內，推出每周每人20元人民幣的通用消費券將有助提振消費，並惠及中國旺旺(00151)、三隻松鼠(深:300783)、海天味業(03288)、藍月亮(06993)、維達、恒安(01044)、百勝中國(09987)、安踏及李寧(02331)等企業。

根據該行對1600名中產消費者進行的調查，65%受訪者表示會將補貼用於原本已計劃的開支；另有26%會選擇升級消費(11%)、進行原本未計劃的購買(9%)，或額外使用自己的資金配合補貼消費(6%)。該行亦發現，一線城市居民、20至39歲年輕群體及家庭月入3萬元人民幣以上者，更傾向增加自身消費。而消費升級最集中的領域包括食品、家居用品、外出用餐、電子產品及服裝鞋履，五類合計佔總預期補貼支出逾半(56%)。另外，運動服裝品牌安踏與李寧，在利用補貼升級消費的受訪者中受到青睞，電子產品方面則利好小米(01810)、聯想(00992)、海爾智家(06690)及美的(00300)。該行估計，此類補貼每年成本約1.5萬億元人民幣，相當於中國GDP的1%，若由中央財政承擔，可緩解地方政府因土地收入下跌而面臨的財政壓力。

不過，該行同時觀察到，消費者收入信心持續走弱，9月收入感指數跌至4.1%，為2023年2月以來最低；就業與樓市信心則大致持平。銀行儲蓄作為最佳投資選擇的偏好升至26.3%，超越黃金(24.2%)，反映居民傾向儲蓄多於消費或投資，進一步凸顯政策刺激的必要性。

（截自安踏官網）

野村：中國高端商場9月同店銷售升逾10% 看好安踏百勝中國美的

另野村指，該行上周五（9日）與熟悉中國高端消費趨勢的專家進行渠道調研，專家提供了華潤萬象生活(01209)等領先高端商場營運商的觀察表現，指中國領先高端商場9月整體勢頭回升，同店銷售及客流按年升低十位數，優於7至8月的中至高單位數按年增長。不過，國慶假期（10月1至7日）客流按年僅升中單位數，低於專家預期，按客流趨勢估計同店銷售按年升高單位數。專家對今年第四季相對樂觀，因國慶後出境分流料減少、第四季屬全年推廣高峰且冬季商品客單價較高，加上會員群中年輕高消費客群增加，購物頻次更高、國內消費習慣更穩定。

該行維持偏好具結構性發展策略、利潤率趨勢可見及估值吸引的公司，繼續看好安踏體育，亦看好百勝中國及美的(深:000333)，評級均為「買入」。

摩通：國慶黃金周消費表現勝預期 惟復甦步伐明顯分化

摩通則稱，國慶黃金周期間的實際表現較市場普遍預期的「全面疲弱」為佳，但復甦步伐仍明顯分化。摩通引述專家指，在其追蹤的12個類別中有8個錄得正增長，假期高峰效應非常明顯，旅遊城市表現突出，需求亦更為集中在假期前後。區域分布上，一線城市的消費力及會員客單方面繼續領先二線，而一些旅遊業發達的市場，啤酒消費量顯著超出預期。展望將來，專家預期明年消費市場的促銷力度仍處於高位，且難以顯著緩和，即使總需求企穩，執行風險及盈利分化仍然明顯。

摩根士丹利則指，內地與本港消費板塊正面對需求走勢分化、競爭、天氣干擾及成本壓力。整體而言，10月黃金周效應普遍偏軟，反映消費氣氛淡靜，雙十一網購節動態將成關鍵觀察點，行業評級「與大市同步」。該行指，家電方面，補貼效應消退後內需仍受壓，空調需求疲弱持續，原材料壓力仍在，產品組合、營運效率及海外增長為焦點。餐飲受夏季不利天氣拖累，惟預期百勝中國同店銷售增長於9月及10月初十一長假有望按序改善並轉正。運動服飾第三季銷售更新料較第二季進一步放緩，國慶銷售偏淡，第四季展望審慎，高端品牌或繼續跑贏。乳品增長料保持健康，啤酒及飲料受夏季需求偏軟及競爭拖累。

陳政深：內地暫未擺脫通縮漩渦 惟體品股較值博

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，若派消費券對提振內需一定有用，但現實未必做得到，首先在行政上如何執行，是否只在一二線城市派，但隨便一個一線城市已需派2000萬張，就算每張10元已用2億元，而四大一線城市人口也以億計，如此派下去是否可持續成疑，民眾也可能只為兌換消費券從而進行消費，不是可以改變其消費習慣。其實，現時市場出現的情況是經濟不好，收入減少，消費降級，這些因素直接令民眾消費意欲疲弱。而影響通脹數據的始終並非直接消費意欲所反映的價格，例如包括豬肉價格，所以不能單從通脹反映出消費情況。至於一些刺激消費的措施是否有用，若牽涉較龐大金額或很高昂的行政成本，要先看官方有否條件去做，但見官方不斷防止資金外流，以及追收本應收的稅項，這已曲線表明官方沒太大條件去支付上述措施的龐大成本，故可行性不太高。而消費降級始終因為經濟不好，大家要留錢傍身，這個通縮漩渦暫未真正擺脫。

而在一眾內需板塊中，陳政深認為，吼體育用品股較好，因見其存貨周轉有些改善，而部分股份如361度(01361)因為針對三四線城市，目標市場與安踏不同，所以似乎行得快些，另特步(01368)股價也有些起色，因其走個別專精運動路線，而單品牌的李寧也看似蓄勢反彈，雖然未確認轉勢，但體品股已相對值博，惟其他內需股在此段時間仍令人擔心。其中康師傅(00322)此類近似必需消費品股也要面對原材料價格上升，其產品雖本屬降級消費，但成本高了仍會影響毛利，要密切關注其毛利率，蒙牛乳業產銷牛奶則相對還好。而餐飲股尤其海底撈不太建議吸納，先不論其股東減持因素，公司正面對原材料成本、翻枱數目飽和等問題，要收入有增長就要不斷開分店，但開分店需要支出，且哪來那麼多消費力？海底撈面對的挑戰比必需品股更大，其他餐飲股都面對如此情況，就算蜜雪(02097)，其分店就是它的客戶，但分店增加的同時盈利卻沒相應提升，反映市場消費力真的很弱，沒提升空間。

內需股今日普遍造好，安踏升2.9%收報74.55元，李寧升1.36%報12.7元，特步升0.7%報3.59元，361度升0.11%報4.615元，海底撈升1.88%報9.475元，九毛九(09922)升1.53%報0.995元，百勝中國跌0.7%報341.6元，潤啤(00291)跌0.1%報19.39元，青啤(00168)升0.79%報41.1元，百威亞太(01876)升1.46%報5.92元，中國旺旺升2.66%報2.89元，農夫山泉(09633)跌0.43%報41.38元，康師傅升1.99%報12.29元，統一企業中國(00220)升0.92%報7.67元，蒙牛升3.58%報18.82元，美的跌0.79%報93.8元，海爾智家(06690)跌0.78%報20.32元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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