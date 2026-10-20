20/10/2026 10:00

重要事項： 基金主要投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。

1. 基金須承受一般投資風險。投資者可能須承擔虧損，概不保證可取回本金。 2. 基金的股票證券投資涉及股票投資風險。 3. 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及對手方風險及低於投資級別和未獲評級的債務證券風險等等。 4. 基金投資於主權債務可能承受政治、社會及經濟風險。當政府機構對其主權債務違約，基金可能在該等事件中蒙受重大損失。 5. 基金投資於新興市場和較落後市場而須承受較高風險，例如政治和經濟風險、法律及監管風險、流動性及波動性風險等等。 6. 基金可投資於衍生工具以達致投資目標。運用衍生工具可涉及較高的信貸風險和對手方風險、流動性風險及估值風險。在不利的情況下，基金可能會因為使用衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。 7. 就收息股份類別/收息單位而言，派息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。經理人可酌情決定從基金資本中支付派息。即相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致每股資產淨值或收息單位價值下跌。 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

目前投資者正面對兩大挑戰：加息周期展開，國債市場持續受壓；與此同時，大市升勢愈來愈集中於少數估值高企的龍頭企業，人工智能（AI）主題尤其熾熱。施羅德投資認為，在此環境下，投資者更需要透過環球布局分散風險，同時開拓增長及收益來源。

乍看之下，債券收益率與AI投資熱潮似乎風馬牛不相及，但施羅德環球股債增長收息基金的首席基金經理兼多元收益投資主管Dorian Carrell表示，兩者的關係正愈來愈密切。

在能源價格波動、通脹持續高企下，聯儲局已於9月中加息25點子，為3年來首次，市場更預期年底前或會進一步加息。與此同時，AI熱潮的焦點亦逐漸由技術創新延伸至融資能力。Carrell表示：「隨着AI發展進入下一階段，決定企業能否跑出的，不再單純是哪家公司能開發出最頂尖的模型，還包括誰有能力為龐大的投資提供資金。」

AI主題進軍債券市場

超大規模數據中心營運商（hyperscalers）及雲端服務供應商正展開前所未見的資本開支計劃，預計到了2027年，全球相關資本開支將突破1.1萬億美元。即使是向來現金流充裕的科技巨頭，亦開始大舉透過資本市場融資。

Carrell指，這種轉變已開始影響債券市場。目前不少投資級別債券發行，均直接或間接與AI基建有關，意味AI投資集中的情況已由股票蔓延至企業債券。投資者即使同時持有股票與投資級別債券，希望藉此分散風險，實際上兩類資產背後卻可能押注於同一個投資主題。

新方式參與AI增長潛力

「這並不代表市場將爆發信貸危機。不過，隨着融資規模日趨龐大，加上信貸投資組合愈來愈集中，相關資產的價格亦可能重新調整。傳統債券配置能否繼續發揮以往的分散風險作用，值得投資者深思。」

Carrell強調，AI的增長故事尚未完結，但投資方式需要與時並進。在分析AI相關企業時，不能只看盈利增長與半導體需求，企業的資產負債表、融資能力以至長遠策略亦變得更加重要。

「三合一」部署, 掌握環球增長及收息機遇

在這種環境下，施羅德環球股債增長收息基金透過「三合一」部署，網羅不同的增長及收益來源。首先，基金透過聚焦增長的策略，發掘世界各地吸引的增長機遇，同時捕捉股息收益及企業增長潛力；此外，基金可透過環球可換股債券，讓投資者同時受惠於債券與股票的優勢；第三，基金涵蓋一系列環球債券，旨在創造穩健收益來源，同時降低潛在波動。

以股票為例，在熱門AI股以外，Carrell看好較少資金追捧的地區及行業，包括美國醫療保健、金融及工業股。而可換股債券則兼具債券的防禦特性與股票的上升潛力，讓投資者有機會參與AI及其他長線增長趨勢，為傳統股債配置以外提供另一選擇。

環球債券布局亦有助開拓更多元化的收益來源。在不少資產經通脹調整後的回報未如理想之際，新興市場本幣債券的實際收益率依然相當吸引。基金亦看好證券化信貸，在整體企業債券估值偏高的環境下，其浮息特徵及息差水平成為了吸引的收益來源。

基金的組合靈活配置不同類型的證券，致力於瞬息萬變的市場環境下，持續創造穩健且可靠的收益來源。基金現時固定年息為8% (適用於A類收息 - 美元/港元 MF類別。派息可從資本中支付²。)，請按此了解更多

主動就是優勢。無論是建立投資組合的韌性、尋找回報機會、創造收益，抑或降低投資組合的碳排放，施羅德投資的專業都能提供高瞻遠矚的視野。

施羅德環球股債增長收息基金是指施羅德環球基金系列－環球股債增長收息。

² 經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及／或次數，惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。所有單位類別派息詳情，請參閱派息政策及次數表 。

投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本資料由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受證監會檢閱。