18/11/2026 08:00

香港人「無旅行不歡」，出外旅遊要玩得盡興，平日當然要緊貼匯價抓緊外幣兌換的最佳時機。相信不少人都與經常需要出埠的人氣歌手陳蕾一樣，兌換外幣時都有同感：「去旅行的機票酒店可以預先安排，餐廳可以提早訂位，兌換外幣為何還要人手看匯率及兌換？」

以往想換到心水靚價，總要時刻盯緊大盤，結果往往一不留神，就錯過時機。其實兌換外幣都可以像聽音樂一樣輕鬆簡單！中銀香港推出全新「外匯限價指示」功能，直接打破傳統需要日夜盯盤的限制，化身成您的24 小時「外匯智能管家」，讓您和陳蕾一樣都可以更專注享受生活與音樂！

到價自動兌換｜即時掌握交易動態

只需預設目標匯價，當該貨幣達到目標匯價時，系統便會自動進行兌換，並在交易完成後即時發送通知。

24x7全天候鎖價｜輕鬆捕捉瞬間機遇

外匯市場瞬息萬變，「外匯限價指示」打破時間限制，不分晝夜全天候緊貼市況，讓您毋須再日夜盯盤。

全新「外匯限價指示」功能，只需預設目標匯價，當達到目標匯價時，系統便會自動進行兌換，並在交易完成時即時發送通知。 ( 版面所顯示之匯率僅供參考)

除了全新登場的「外匯限價指示」，中銀香港的全天候外匯交易平台更備有豐富功能，從專業分析到多元化交易工具一應俱全，全方位滿足您的財富管理需求：

外匯新時代：傳統人工兌換 vs 中銀香港全天候外匯交易平台

傳統人工兌換 中銀香港全天候外匯交易平台 交易時間 受限於分行或盤口營業時間 支援 24x7 手機銀行進行外匯兌換 匯率追蹤 手動查閱同兌換，極易錯過低位 全新外匯限價指示，達目標價自動兌換並發出通知 走勢分析 憑感覺估計，缺乏專業分析 FX Smart 提供 6 款技術指標及 12 種形態分析 優惠獎賞 一般無額外手機交易獎賞 手機銀行兌換享高達HK$2,888 獎賞

想體驗中銀香港的全新「外匯限價指示」功能及全方位外匯服務？由即日起至 2026年12月31日，經手機銀行兌換外幣更可享高達 HK$2,888 獎賞：

👉 限價指示兌換賞高達HK$500

👉 手機兌換賞高達HK$2,388

立即按此了解最新外匯優惠及進行交易。

Q1: 什麼是全新「外匯限價指示」？

A1: 「外匯限價指示」是中銀香港的全新功能。客戶只需預設自選貨幣的目標匯價，當達到目標匯價時，即自動進行兌換，並收到交易完成通知。

Q2: 現時經手機銀行兌換外幣有什麼推廣優惠？

A2: 由即日起至 2026年12月31日，經手機銀行兌換可享高達HK$2,888 獎賞(高達HK$500 限價指示兌換賞及高達HK$2,388 手機兌換賞)。

上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。

外匯買賣涉及風險及買賣差價。