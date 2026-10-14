14/10/2026 17:10

華夏基金（香港）與Lesha Bank LLC（Public）今日（14日）宣布簽署諒解備忘錄，以加強中國與海灣合作委員會（GCC）地區在投資、商業及資本市場領域的合作。

（吳仲賢攝）

根據該諒解備忘錄，雙方將在適用之監管及商業考量下，共同開發投資產品方案。作為此戰略合作首個旗艦成果，卡塔爾將推出一隻中國股票基金。該基金旨在為中東合資格投資者提供一個差異化的渠道，參與中國的長期增長故事。

華夏基金（香港）行政總裁甘添表示，非常高興能與Lesha Bank就此重要項目展開合作，這也是華夏基金（香港）在中東市場的首個戰略合作，此諒解備忘錄反映了雙方深化中國與GCC地區互聯互通的共同承諾。通過該基金，希望為卡塔爾及更廣泛地區的投資者提供渠道，便利該區域投資者投資中國的新質生產力企業，這些推動中國經濟轉型升級的創新高增長企業。與此同時，此次合作亦有助於中東合資格投資者提升其全球投資配置的分散度與多元化，加強兩個市場之間的雙向投資。

華夏基金（香港）行政總裁甘添（右）、Lesha Bank集團行政總裁Mohammed Ismail Al Emadi（左）（吳仲賢攝）

Lesha Bank集團行政總裁Mohammed Ismail Al Emadi表示，本次合作對Lesha Bank而言是一個重要里程碑，集團與中國華夏基金（香港）簽署諒解備忘錄，推出一隻符合伊斯蘭教法的中國股票基金。該基金在集團資產管理業務板塊下構建，將受伊斯蘭教法合規投資框架規管，使集團能更有效的進行投資組合管理，並為投資者提供具風險調整機制的、把握中國增長機遇的渠道。此次合作亦還強化了集團自身的機構能力，有助於深化兩國經濟與投資聯結，支持建設更廣泛的跨境投資社群，推進區域合作。

華夏基金（香港）與Lesha Bank表示，繼2025年強勁反彈後，中國股票市場在2026年正經歷著循序漸進的、由板塊主導的復甦，釋放各行業豐富投資機遇。在針對性利好政策、關鍵行業盈利改善、及合理估值等背景支持下，認為中國市場長期上行潛力依然可期。該基金可為卡塔爾及GCC 合資格投資者提供一個兼具吸引力與風險管理的投資工具，助力投資者把握全球第二大股票市場的機遇。Lesha Bank擔任該基金的投資經理，華夏基金（香港）擔任該基金的副投資經理--負責投資決策及流動性管理。

撰文：經濟通採訪組