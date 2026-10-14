14/10/2026 17:45

A股市場今日（14日）集體走弱，滬綜指收跌0.88%，報3767.23點，未能守住三千八關，深成指跌1.97%，創業板指挫3.1%。兩市全天成交額1.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少2615億元或15.6%。盤面上，半導體、存儲芯片板塊領跌；石油板塊持續走強，三桶油均錄得漲幅。

中國9月按美元計出口同比大增36.3%，進口增31%，均勝預期。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6925，較上個交易日4時30分收盤價升20點子，止兩連跌，全日在6.6914至6.6943之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7249，較上個交易日升49點子，四連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點。

今日新聞精選

1. 第140屆廣交會將於10月15日起至11月4日分三期在廣州舉辦。國家主席習近平今日向廣交會致賀信，指廣交會創辦70年來，在促進中外貿易往來方面發揮了重要作用，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台。新形勢下，中國願同世界各國攜起手來，共同維護多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展國際經貿互利合作空間，推進普惠包容的經濟全球化，為世界發展繁榮持續注入新動力。

2. 海關總署公布，按美元計價，中國9月出口同比增36.3%，增幅大勝預期的25.5%，並創七個月新高；進口增長31%，增幅同樣大勝預期並創三個月高；貿易順差增至1335.3億美元，亦勝預期。前三季中國出口增21.3%，進口增27.5%，貿易順差9381.1億美元。海關總署副署長王軍表示，四季度進出口持續增長有基礎、有支撐。

3. 國家統計局公布，9月全國居民消費價格同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期；環比則漲0.2%，漲幅較8月回落0.2個百分點。1-9月平均，全國居民消費價格同比上漲0.9%。9月全國工業生產者出廠價格同比漲5.0%，漲幅較8月擴大1.2個百分點，優於預期並創2022年6月以來新高；環比漲幅擴大至1.2%，創今年4月以來新高。

4. 路透根據中國海關公布的數據測算，9月中國以美元計價對美國的出口同比增長39.6%，增速創2021年3月以來最高；當月自美國進口同比增長20.7%，為三個月高點。當月對美國的貿易順差規模擴至340.1億美元，為去年1月以來最大。9月中國對歐盟貿易順差擴至348億美元，為2020年2月有記錄以來最高（當月為英國退歐後首月）。1-9月中國對歐盟貿易順差達2772.8億美元，高於去年1-11月的順差，已經超過除去年之外所有年份的全年規模。

5. 據財政部消息，第33屆亞太經濟合作組織（APEC）財長會將於10月20日至21日在香港舉行。來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加會議。中國財政部部長藍佛安將率中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。

6. 據彭博社引述知情人士透露，隨著中國人工智能（AI）企業在美國受到審視，美國銀行(US.BAC)已不在月之暗面IPO的潛在承銷行之列。知情人士透露，美國銀行此前曾商談擔任月之暗面香港IPO的整體協調人，但最終沒有獲得正式委任。報道認為，這一變化凸顯出，美資銀行在爭奪敏感且競爭激烈的AI融資業務時面臨謹慎權衡。美方此前指責包括月之暗面和DeepSeek在內的中國AI企業「系統性」蒸餾美國AI模型，用於訓練自身模型。

7. 麥當勞中國上周四宣布聯手南韓巨星G-DRAGON（GD，權志龍）在中國逾8000間門店推出新款聯名產品，並進行大規模宣傳，GD更出現在內地多個城市戶外廣告牌及餐廳門店。韓國藝人在中國全國進行宣傳及曝光近年並不常見，「限韓令」是否鬆綁引起市場關注。

8. 國行版iPhone機型備案信息據報新增搭載大模型備案編號，引發關注。據內媒報道，工信部入網信息顯示，國行iPhone Duo於今年9月2日獲得試用批文許可證，並於9月29日完成換證，同時增加了搭載的大模型備案編號Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max等機型同日完成換證並新增上述大模型備案信息。

撰文：經濟通中國組