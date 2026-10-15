15/10/2026 09:43

聯想集團(00992)現價跌7.6%，報28.1元；萬國數據(09698)跌12.6%，報25.44元；建滔積層板(01888)跌8%，報38.96元；長飛光纖光纜(06869)跌7.2%，報131元；中際旭創(03308)跌6.1%，報796元。

晶片同樣顯著下挫，華虹(01347)跌5.6%，報78.4元；中芯(00981)跌3.3%，報52.5元；兆易創新(03986)跌7.3%，報330元；瀾起科技(06809)跌11%，報202.2元。

巴克萊下調戴爾科技、惠普企業和NetApp投資評級，理由是企業在採用人工智能(AI)方面進展落後。隔夜數據中心相關股份急挫，惠普企業(HPE)跌8.3%，甲骨文挫8.8%，戴爾科技瀉11.3%。

新一代雲端服務類股份周三暴跌，CoreWeave股價一度急瀉17.2%，連帶CoreWeave債券價格亦快速跌至通常意味著財務陷入困境的水平，債息相應飆升，引起馬斯克關注。有「SPAC王」之稱的帕里哈皮蒂亞在社交平台發帖，對「私募信貸泡沫」提出質疑，並附上一張顯示CoreWeave債券收益率觸及15厘的截圖。馬斯克回覆稱「哎呀」(yikes)，帶有「糟糕」、「驚人」的意思。

撰文：經濟通市場組