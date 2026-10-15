15/10/2026 13:07

美股人工智能(AI)拋售潮向外蔓延，亞太區主要股市今早普遍大幅下滑，日本及南韓市場爆發股災，港股亦跌逾300點再度失守二萬四關，其中AI概念股普遍大跌。中國人壽(02628)近年積極布局科創投資，早前才再出資最多45億元（人民幣．下同）成立合夥企業投資AI及半導體，股價近日亦隨AI股跌跌不休，但仍有大行力撐，可否趁低吸納？

（Shutterstock圖片）

國壽擬出資最多45億人幣設合夥企業 投資AI及半導體

中國人壽上月尾公布，擬與控股股東附屬公司國壽無錫基金和其他投資者作為有限合夥人，與控股股東附屬公司國壽成達作為普通合夥人訂立合夥協議，成立合夥企業，擬認繳出資總額不超過60億元，其中，該集團擬認繳出資額不超過45億元。

國壽指，控股股東附屬公司國壽股權將作為合夥企業的管理人。國壽無錫基金擬認繳出資額不低於2億元。合夥企業將投資人工智能、半導體兩大科技創新領域，聚焦產業鏈具備核心技術壁壘、國產替代空間廣闊、長期成長確定性突出的未上市企業股權。合夥企業的投資限制包括不得投資其他私募基金、不得從事借貸、擔保、明股實債等非私募基金投資活動等，合夥企業的經營期限為6年。國壽指，合夥企業的管理人國壽股權在科技創新領域具備豐富的投資經驗，有助於合夥企業獲取良好收益，從而優化集團資產配置，提升集團收益水平。

國壽今年已多次落子科創股權投資 險資競相布局硬科技

事實上，這是國壽今年以來在科創股權投資領域的又一次落子。7月，國壽公告，認繳49.99億元參與天津晟和芯程股權投資基金合夥企業，將重點投資半導體行業公司；3月，認繳出資28億元參與總規模超40億元的福建省鑫睿接力科創股權投資合夥企業；1月，認繳40億元參與匯智長三角（上海）私募基金合夥企業，聚焦人工智能、集成電路、生物醫藥賽道。

國壽的密集出手亦折射出整個保險行業對硬科技賽道的看好。新華保險(01336)早前就出資10億元，聯合中信金石投資有限公司等發起設立金石（湖北）科技創新產業投資基金合夥企業。中國人保(01339)也先後發起設立科創基金、現代化產業基金，合計規模超百億元。中國平安(02318)則與深圳市政府於2024年共同設立百億元重大項目基金，覆蓋機器人、半導體、腦機接口等前沿領域。中國太保(02601)近年來亦持續加碼科創領域投資，通過股權投資基金、股權投資計劃等多種方式布局硬科技。

在參與方式上，險資也日趨多元，借道私募股權基金、S基金、參與IPO戰略配售等路徑明顯增多。以半導體行業為例，在長鑫科技IPO中，國壽投資、人保資本、和諧健康等六家險資主體在公司上市前合計認繳出資23.85億元；國壽資產還曾在2023年發起約118億元的「中國人壽-滬發1號股權投資計劃」，以S份額受讓上海集成電路產業投資基金股權。

花旗：國壽力爭本財年新業務價值雙位數增長 予目標價37.7元

花旗發表最新研報指，國壽管理層表示，儘管面臨較高的比較基數以及「開門紅」期間可能更趨激烈的市場競爭，國壽仍將力爭在2026財年實現新業務價值(NBV)雙位數增長，並在2027財年首季保持NBV平穩。報告提及，管理層認為，由於客戶將資產從低利率或高波動的理財產品中轉移出去，對銀保產品的強勁需求並未出現結構性變化。同時，銀行合作夥伴也有極大的動力透過推動銀保銷售來擴大其手續費及佣金收入。

報告指出，國壽管理層表示，2026財年第三季預測淨利潤可能面臨巨大壓力，主因包括極高的比較基數，以及增長型/科技類股票在2026財年第三季出現大幅修正，這將反映在淨利潤中，展望未來，管理層將繼續在增長型股票與高股息股票之間採取平衡的股票投資策略。花旗予國壽目標價37.7元及「買入」評級。

摩通：內險第三季疲弱業績大致被市場消化 可趁弱增持國壽平保

摩通日前發表的報告亦預期中國保險公司第三季盈利非常疲弱，受中國股市波動影響，行業淨利潤或按年下跌53%，此前第二季曾大幅增長223%。但該行並不認為這會成為股價的主要下行壓力，因首9個月淨利潤料大致穩定、按年僅跌3%，盈警風險有限，2026年每股盈利預測於上半年強勁業績後修訂亦有限，而且該板塊過去一個月已經跑輸大市，第三季疲弱業績大致被市場消化。

因此該行建議利用疲軟機會增持國壽及平保，分別予目標價40元及98元，理由是其2027財年預期股息收益率分別達8%及4%具吸引力、償付能力資本穩健，以及合同服務邊際穩步增長。年底前的關鍵催化劑應包括第三季度業績電話會議中公布的最終每股股息指引，以及政府可能推出的養老及長期護理政策支持，或附帶稅收優惠。

麥嘉嘉：國壽第三季投資回報有下修壓力 回至23元值博空間較大

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，現時市場較看重國壽第三季的投資回報及投資預期，雖然國壽上半年總投資收益按年大增至3145億元，純利亦增加228.6%，但市場,現正開始重新評估其權益投資回報，大家都看到其第三季投資收益承壓明顯因全球科技股調整加劇了資產端波動引發，與財險(02328)比較，不似是賠付壓力問題，因國壽始終是壽險公司，所以市場會較聚焦其投資收益及壽險負債端。至於其股價下跌是否因其有些AI企業的投資邏輯，相信有部分是受此因素影響，撇除其底層投資會否對科技股止蝕，始終整個科技板塊股價調整會影響了資產市場，亦間接影響國壽及其他較著重投資AI的企業的投資回報率，故市場正定價國壽第三季的投資回報，此方面有些下修的壓力。

部署方面，麥嘉嘉指，國壽前次低位為3月時大概22.8元，現價距離此水平也很近，可先看近幾日投資市場的資金流動量有否反轉。國壽仍有機會下試更低水平，雖然其中長線投資價值可能會慢慢浮現，但只可小注買入，始終大家都較擔心其投資企業方面回報，若市場重新定價其權益投資回報，不排除估值也有些壓力，可能仍要消化一段短時間，回至大概23元邊值博空間會較大。

國壽半日跌3.45%收報24.08元，連跌3日，累計跌幅8.3%，成交10.1億元。其他內險股亦普遍向下，平保跌1.19%報50元，新華保險跌2.61%報42.48元，太保跌2.28%報26.54元，人保跌1.84%報5.08元，中國太平(00966)跌2.25%報17.35元，財險跌0.32%報15.67元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉