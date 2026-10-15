15/10/2026 17:25

美國9月消費物價指數(CPI)超預期，隔晚美股三大指數下跌，晶片股沽壓未止，拖累納指收跌1.88%，費城半導體指數急跌4.5%。市場憂慮科技公司為應付龐大開支不斷舉債支援人工智能(AI)基建，AI雲端運算商CoreWeave(US.CRWV)股價急跌15.5%，其債價亦急挫，AI伺服器相關股份亦遭拋售，戴爾科技(US.DELL)與惠普企業(US.HPE)分別跌逾11%及8%。亞太區主要股市今日普遍大幅下滑，日韓股市分別插近半成及逾7%，港股雖僅跌約1%，AI概念股卻普遍暴跌，其中聯想(00992)插近15%，長飛光纖光纜(06869)跌13%，可否買入博反彈？

（Shutterstock圖片）

美9月CPI年增3.7%超預期 美10年期債息曾衝上5.33厘

美國勞工統計局公布，9月CPI按年升3.7%，高於市場預期的3.6%，亦高於8月的3.4%，創5月以來新高；按月升0.6%，符合市場預期，升幅較8月的0.4%擴大。扣除食品及能源價格後，核心CPI按年升2.6%，高於市場預期的2.5%及8月的2.4%，創6月以來新高；按月升0.3%，高於市場預期的0.2%。通脹壓力持續，令市場重新評估聯儲局的利率政策路徑。隔夜美國10年期債息一度跳升11.88個基點，至5.3272厘，儘管其後轉跌。

芝商所FedWatch工具顯示，金融市場押注美國聯儲局在10月27、28日會議加息機率一度升至50%，遠高於數據發布前的22%。

CoreWeave債息逼近15厘股價急插 馬斯克驚呼「糟糕」

新一代雲端服務類股份昨日暴跌，AI雲端運算商CoreWeave股價一度急瀉17.2%，連帶CoreWeave債券價格亦快速跌至通常意味著財務陷入困境的水平，債息相應飆升。有「SPAC王」之稱的矽谷知名投資人帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)在社交平台發帖，對「私募信貸泡沫」提出質疑，並附上一張顯示CoreWeave債券收益率觸及15厘的截圖。特斯拉(Tesla)與SpaceX行政總裁馬斯克(Elon Musk)回覆稱「哎呀」(yikes)，帶有「糟糕」、「驚人」的意思。

CoreWeave第二季末短期與長期債務合計超過300億美元。市場預估，該公司2026年稅息折舊及攤銷前獲利(EBITDA)約為75億美元，2027年可望增至近170億美元。然而，獲利成長之外，龐大建設支出仍使現金流承壓。CoreWeave每年投入數百億美元興建AI數據中心，市場預估其2026年自由現金流為負270億美元，2027年則為負320億美元。這意味著，公司仍需仰賴外部資金支應成長。一旦融資成本上升，可能限制擴張、壓抑獲利成長，進而使資金取得更加昂貴。《巴隆周刊》分析，這種相互強化的負向循環，正是投資人擔心的風險。

這波疑慮背後，是AI業者持續擴大的資金需求。根據LSEG數據，截至10月13日，Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)、Meta(US.META)與甲骨文(US.ORCL)今年合計發債超過2280億美元，已超過2025年全年的兩倍。摩根大通估計，超大規模雲端業者今年支出將達8000億美元，至2027年，每年支出預計將突破1兆美元。當融資成本上升，企業能否將建設投入轉化為足以支應債務的現金流，正成為市場評估AI投資的重要依據。

（AP圖片）

巴克萊：記憶體漲價紅利難持續 戴爾惠普上漲空間有限

另外，戴爾科技與惠普企業股價今年表現亮眼，至今分別上漲逾300%及160%。兩家公司都銷售AI伺服器，在需求大幅攀升帶動下，未交貨訂單積壓量也持續增加。不過，巴克萊分析師Tim Long質疑戴爾股價出色的表現，並非受企業AI支出推動，而是主要歸因於公司抵銷記憶體價格變動影響的能力。

戴爾憑藉用於AI最佳化的數據中心伺服器，受惠於AI熱潮。Long預估，這項業務在截至明年1月的本會計年度，營收將增長至750億美元，達到原先的3倍。然而，記憶體價格可能逐漸回歸正常水平，甚至可能在未來兩年開始下跌，進而拖慢戴爾AI伺服器營收的增長速度，這也可能限制戴爾股價進一步上漲的空間。Long將戴爾股票評級從「加碼」降至「持有」，並將目標價從603美元降至574美元。戴爾股價昨日收盤下跌11.4%，至507.43美元。Long表示，惠普企業的伺服器與儲存業務也受惠於記憶體零組件平均售價上升，因此，隨著相關成本回歸正常水平，預期該公司股價未來的上漲空間將更加有限。他同樣將惠普股票評級下調至「持有」，其股價昨日跌8.3%，甲骨文亦挫8.8%。

Long表示，他目前尚未在這兩家公司身上「看到AI帶來的顯著轉折」。他原先預期，企業採用AI將帶動對更多相關硬體的需求，進而推升營收。然而，目前為止，記憶體成本對企業相關營收的影響，比企業轉向AI所帶來的影響更大。

麥嘉嘉：憂長債息高企令融資成本更貴 AI股暫不宜沾手

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，今日港股的AI股跟隨外圍半導體AI板塊大跌，美國費城半導體指數也已連跌了6日，最核心原因不是單純高位獲利回吐，而是市場開始重新計算AI投資的資金成本及回報，隔晚甲骨文、戴爾及惠普全都受壓，正反映投資市場的憂慮已由AI估值延伸至融資、資本開支加上伺服器的需求，其中聯想(00992)最直接受累其海外兩間伺服器同業戴爾及惠普都被券商下調評級，即市場都覺得這些AI股除估值高外，亦擔心現時美國長債息率更長時間高企，令所有大型AI公司的融資成本變得更貴，若再推演下去，它們可能會押後整個採購鏈，長飛光纖光纜之所以下跌，就是因怕基建投資節奏放慢，會影響光傳輸及互聯需求，令市場質疑其那麼高的毛利率究竟能維持多久。至於建滔積層板(01888)，除了需求，亦要看材料短缺及漲價周期。

麥嘉嘉認為，上述AI股暫不宜沾手，因現時市場風險胃納及資金取態明顯轉向另一方向，之前常提到AI估值及AI盈利，現時更推演至AI的融資成本問題，而聯想今日下跌是直接受其海外AI伺服器同業估值調整影響，最大問題是大家不再單看AI訂單增長，而是要問其客戶有否足夠資金持續投資，若連那些上游的AI雲端企業的融資成本也上升，其壓力就會傳導至整個供應鏈的訂單及現金流，所以不是聯想本身出現融資危機，而是市場對其增長質素要求更高。因此，此類AI股暫仍要觀望一下，可能仍需有一輪消化，其中聯想今日失守100天線27.59元，有機會下試下一平台位介乎22至25元。其他AI股也未可吸納，短線資金流向不似對這些股份有利，可能要待美聯儲下次議息會議結果，因美國剛公布的核心通脹較高，大家都覺得長債息率會高企更長時間。此類高估值科技股明顯正受折現率打擊進行重估，而因其整個估值邏輯有變，即使出現技術反彈，在投資邏輯上可能也未形成一個中期走勢，若靈敏度沒那麼高，在旁觀望較穩陣。

光通訊及AI硬件概念股亦普遍急挫，聯想跌14.54%收報25.98元，長飛光纖光纜跌13.17%報122.6元，建滔積層板跌9.63%報38.28元，建滔集團(00148)跌7.45%報47.2元，萬國數據(09698)跌15.74%報24.52元，中際旭創(03308)跌7.49%報784元，海光芯正(01191)跌8.83%報89.8元，匯聚科技(01729)跌8.9%報12.59元，華虹(01347)跌7.83%報76.55元，中芯(00981)跌3.96%報52.15元，兆易創新(03986)跌5.9%報335元，天數智芯(09903)跌13.64%報79.8元，瀾起科技(06809)跌11.09%報202元，壁仞科技(06082)跌11.86%報24.98元，劍橋科技(06166跌8%報81.6元。AI大模型概念股亦向下，MiniMax(00100)跌12.1%報179.5元，智譜(02513)跌10.23%報513.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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