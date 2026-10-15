15/10/2026 13:14

超預期的通脹數據刺激加息預期，AI類美股周三（14日）劇跌，AI算力租賃巨頭CoreWeave債券價格快速跌至不足面值的80%，馬斯克在社媒平台形容情況「嚇人」，隨即點燃市場對AI融資恐慌，環球股市震盪，日股跌超半成，韓股更插8%。港股無法幸免，恒生指數先行裂口低開200點，午收前恒指跌穿兩萬四，收報23955，跌358點或1.5%。恒生中國企業指數報8059，跌123點或1.5%。恒生科技指數報4051，跌122點或2.9%。恐慌情緒推高半日主板成交近1138億元，北水並無趁低掃貨，半日淨流出超過5億元。

聶振邦：加息預期有升有跌，恒指短期料維持區間上落

美國9月份消費物價指數（CPI）按年升幅亦由8月的3.4%增至3.7%，略高於市場預期的3.6%，本月加息預期升至五成。高歌證券金融首席分析師聶振邦向經濟通通訊社表示，加息預期向來波動，不會因為一兩個數據就能決定加不加息，預料在月底聯儲局議息之前仍有變數。由於日前紐約聯儲行長威廉斯已經暗示本月不加息，威廉斯在聯儲局屬於第三把手，他的言論有一定份量。因此，預料本月加息的可能性不大。

聶振邦表示，隔夜美國半導體股下跌，亞洲其他股市首當其衝，半導體股延續此前的跌勢，雖然港股半導體相關權重不大，但受累加息預期升溫的炒作。加上外圍跌市影響投資氣氛，科技股跌幅顯著，拖累恒指續跌。不過他指出，除非內地經濟進一步轉差。否則，恒指在現水平應該有一定支持。

聶振邦指，雖然美國債息高位徘徊，但進一步向上突破的機會不大，因此港股權重金融股有望走穩。內地方面，昨天公布的9月CPI按年升幅為3個月最大，加上進出口維持強勁增長，預料第四季度經濟維持樂觀，有力科技股及消費股回穩。加上權重科技股股價現水平低殘，恒指跌穿上周低位23737的機會不大，預料恒指繼續在23800至24600區間上落。

聯想市銷率仍偏低，短炒風險大中長線仍可取

巴克萊下調戴爾科技、惠普企業和NetApp投資評級，理由是企業在採用人工智能（AI）方面進展落後。隔夜數據中心相關股份急挫，惠普企業（HPE）跌8.3%，甲骨文挫8.8%，戴爾科技瀉11.3%。新一代雲端服務類股份周三暴跌，CoreWeave股價一度急瀉17.2%，連帶其債券價格亦快速跌至通常財務陷入困境時才新出現的水平。

巴克萊分析師指AI概念股價此前累積升幅大，但OpenAI的營收數據令人擔憂，或拖累AI基礎設施的需求，加上利率上升或對部分依賴債務的AI設備股帶來壓力。聶振邦表示，雖然聯想(00992)股價年內累積升幅大，但現時其市銷率（PS）只有約0.5倍，美國同業戴爾市銷率2倍以上，而美股電腦相關股的市銷率更普遍達4倍，相對之下聯想的價格仍偏低。

聶振邦認為，市場關注存儲晶片不斷加價，聯想能否將成本上升轉嫁到消費者身上。若成功轉嫁，則聯想明年的基本面仍然可以看好；若不能成功轉嫁，則利潤率或受壓。雖然早前傳聞蘋果減少訂單最多兩成，或因價格上升影響。但聶振邦指，電腦產品和手機產品不能相提並論，手機的競爭較大；而電腦，特別像聯想這樣標榜AI電腦的同業較少；加上為了迎接AI時代，電腦正處於從傳統電腦進入AI時代的換機潮。此外，手機畢竟是消費品，消費者對於價格或較敏感，但電腦卻具有生產力，能提升效率，有較大的投資價值。

港股AI設備股今天全線下挫，藍籌聯想曾挫14%；非藍籌萬國數據(09698)跌16%；瀾起科技(06809)及壁仞科技(06082)齊跌11%。儘管看好聯想發展前景，但聶振邦認為，由於AI概念股持續回調，外圍氣氛仍差，韓股SK海力士今天曾挫一成。短炒有風險，中長期可趁股價回調至8月低位（約23元至24元）較可取。至於萬國數據，聶振邦認為，該股次季扭虧轉盈，前景本來不錯。惟現時AI發展或放緩跡象，對股價構成一定壓力，短期還是不宜沾手。

撰文：經濟通市場組