15/10/2026 15:10

油價不瘋，誓不罷休。眼見美國9月燃料油、汽油按月分別飆升逾15%、9%，推升當月CPI年增率至3.7%，伊斯蘭革命衛隊顯著加碼對霍爾木兹海峽的火力封鎖，務求令美國人倍嘗通脹之苦。不過，若觀察通脹擴散度（inflation breadth metrics），價格實際並未全面失控。AI股趁CPI「意外走高」掀抛售潮， 真正的擔憂何在？

油價狂飆，美伊醞釀升級

自本欄8月25日《華府新招趕盡殺絕，伊朗「混合戰」硬碰硬》，提及「持續推高油價，一場非對稱的伊朗對美國的逆向『經濟戰』呼之欲出」，美國CPI從8月3.4%升溫至3.7%，燃料油、汽油按年分別飆74%、34%。最新一期聯儲「褐皮書」提及，高油價現象彌漫全部12個轄區，企業已通過徵收燃油附加費，將柴油成本轉嫁至整個供應鏈。

美國CPI從8月3.4%升溫至3.7%，燃料油、汽油按年分別飆74%、34%。.(AP)

另邊廂，伊朗強硬展示對油價的影響力，除了代理人胡塞武裝持續襲擊「中東石油王」沙特，僅周三（14日）就有兩艘分別懸挂新加坡、安提瓜和巴布達的貨輪在霍爾木兹海峽附近沉沒。而繼卡塔爾警告國民「必須為中東最壞的可能做好準備」後，CNN最新爆料稱，美軍已制定動用「炸彈之母（GBU-43B，武器庫中最大非核彈）」襲擊伊朗目標的計劃。

廣度指標暫未顯通脹失控

種種訊息是否指向美國通脹失控？盡管9月核心通脹（剔除能源、食品價格）亦超預期錄2.6%，但反映通脹廣度的指標卻顯示，過去6個月年化漲幅逾3%的CPI分項佔比9月呈不升反降，換言之，價格壓力主要集中於能源。

此某種程度解釋了，期貨市場對本月加息概率的押注急升至50%後又回落至30%左右，引發AI股調整的並非「加息」擔憂，而是「融資斷層」下的資金缺口。

雲服務商CoreWeave的兩筆票面利率分別為9.625%、9.75%的債券，殖利率雙雙逼近15%。(AP)

早在CPI數據揭盅前，雲服務商CoreWeave的兩筆票面利率分別為9.625%、9.75%的債券，殖利率雙雙逼近15%，反映違約風險的五年期CDS價格亦飆升，背後直指市場對其訂單收入可持續性及償債信用的警惕。

沃什怎看金融條件值關注

Anthropic其後披露「明喜暗憂」的第三季營收數據，亦為甲骨文、戴爾、超微等AI硬件股拋售提供另一觀察角度。該AI大模型巨頭第三季營收168億美元遠超第二季的116億美元、第一季的47億美元，但若按其7月底聲稱的年化收入650億美元計，8、9月營收增速似現顯著放緩。即便如此，公司仍計劃未來十年投入逾5000億美元用於晶片和基礎設施。

留意沃什周五在IMF年會的講話對當前金融條件、信用市場有何看法。(AP)

見微知著，當天量融資疊加利率趨升，過往慷慨的貸款人（例如私募信貸）必然轉向謹慎及要求更高的信用風險補償，而這又將反過來施壓一眾AI公司的訂單、資本開支、現金流，最終惡性循環。

以上種種，對周五（16日）將於曼谷IMF年會發言的沃什來說，最值關注的並非加息訊號，而是其會否重申關注通脹廣度，而非由地緣政治等導致的一次性價格變動，以及對當前金融條件、信用市場有何看法。

撰文:金子安