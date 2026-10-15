15/10/2026 16:08

星展香港發表報告表示，隨著首創新藥（FIC）持續湧現，預計中國創新藥行業銷售複合年增長率將由2020至2025年的7%，加快至2026至2030年的20%。

星展香港股票研究部醫療產業分析師陳德全（左）、星展香港股票研究部執行董事江偉明（右）（史寒冰攝）

報告指，FIC藥物透過嶄新的作用機制治療疾病，是衡量國家醫藥創新能力的重要指標。中國的目標是到2030年，將其在全球FIC藥物研發管線中的佔比，由目前約22%提升至25%或以上。而今年推出的政策針對行業主要痛點，有望提升中國FIC藥物的研發產出，並支持行業估值重估。

該行預期，行業在今年第四季或出現短期調整，主要原因包括銷售及市場推廣受影響，和對利率走勢敏感；若美國聯儲局進一步加息，或持續為板塊帶來沽售壓力，而該行預期今年第四季仍會加息。

儘管面對上述短期負面因素，在中央政策支持持續加強下，星展香港對中國創新藥行業的中長期前景保持正面看法。該行較看好在中國及海外市場均具備良好增長往續的企業。百濟神州(06160)是其首選股份，該行予「買入」評級，目標價290元。

星展料藥企對外授權交易趨勢持續，行業首選百濟神州

星展香港股票研究部執行董事江偉明表示，預期第三季中國創新藥行業將有所調整，因面臨國內銷售政策調整，以及美國潛在加息等不利因素。不過他提到，市場對加息已有預期，只要加息幅度及速度不要太快，加上有部分藥企已開始盈利以及國策支持，相信利率影響可減小。至於其他催化劑包括第三季業績期間，主要藥廠對第四季表現的指示。

對外授權方面，他認為趨勢會持續，因供需仍然強勁，相關趨勢不容易被扭轉。至於成交金額，未見因需求強勁而大幅提升，資本市場態度較審慎。他又提到，授權交易中癌症藥物一向是主流，其他新藥則要視乎其療法和適用人群等。另外，在研發中應用AI亦是新潮流，因有助減少研發時間。

該行的行業首選為百濟神州，尤其公司在美國設有廠房及銷售團隊，可把握美國藥價較高的市場，以及規避關稅風險。

撰文：經濟通採訪組