16/10/2026 10:00

養和癌症中心以「精準醫療·智勝癌症」為主題，參與兩年一度的國際醫療盛會「2026年世界癌症大會」，大會今年首度移師本港舉行，應邀出席的養和於一連三天會期，透過主題學術演講、臨床實地考察及主題展覽，與匯聚數千名來自世界各地的頂尖腫瘤科專家、醫療機構代表及科研學者交流，並向國際展示養和癌症中心在個人化癌症診療及頂尖醫學造影方面的卓越成就。

養和癌症中心以「精準醫療·智勝癌症」為主題，參與兩年一度的國際醫療盛會「2026年世界癌症大會」，並在會場設置專題展覽。



跨專科協作 養和癌症中心高度精準化

李樹芬醫學基金會主席、養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生表示：「養和非常榮幸能參與世界癌症大會，這不僅是對本地醫療界學術地位的肯定，更是香港連繫國際權威專家，展開跨地域抗癌協作的契機，將先進技術轉化成實質臨床成效。養和癌症中心現已配備最先進及齊全的癌症診療設施，由跨專科醫療團隊為病人提供一站式個人化癌症管理服務，致力成為世界領先的癌症治療樞紐之一。」

李醫生接受訪問時形容，抗擊癌症猶如「海陸空聯合作戰」，化療如海軍、外科手術如陸軍、而先進的放射與質子治療則是空軍，講求跨專科密切配合，方能達致最佳療效。除了高效治療，養和癌症中心亦重視抗癌的各個階段，緊扣每個部分並同步走向高度精準化，包括造影診斷、分子病理、核子醫學、外科手術、放射治療、免疫治療及各種新型藥物，發揮最大的治療效用。

養和醫院院長李維達醫生指出，養和癌症中心現已配備最先進及齊全的癌症診療設施，由跨專科醫療團隊為病人提供一站式個人化癌症管理服務，致力成為世界領先的癌症治療樞紐之一。

李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文先生指出：「養和癌症中心一直走在先進癌症治理的最前線，積極開拓精準治療，透過引入先進的醫療技術和設備，結合頂尖科研、全球學術交流及醫療專才培育，引領癌症護理的未來。多年來，養和一直以『臨床啟發研究、科研提升醫療』為方針，努力拓展癌症診療服務，為患者帶來更多控制癌症的機會，並在癌症防治領域創造改變，寫下多項領先本港及亞洲的成果。」

積極引進頂尖癌症診療科技 具備精準醫療實力

養和在李樹芬醫學基金會的帶領下，持續推動醫學創新。是次大會正是良好契機，讓世界各地專家深入了解養和多年來在各個抗癌階段的臨床經驗、科研及創新技術的努力與成果。養和跨專科團隊以「癌症診斷精準化：引領治療新進展」作專題演講。養和臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞醫生於演講中提到，現時本港已有院內全方位癌症基因組檢測（CGP）服務，能一次過檢測數百個基因。相比傳統外送檢測，能更及時為癌症期數較後或病情較複雜的患者，進行深入的基因分析，有效監察療效及抗藥性。

實現「大劑量少次數」治療方案

在診斷層面，養和同位素及正電子掃描部主管何志禮醫生表示，香港已引進長軸全身正電子掃描系統（Total-Body PET/CT）將全身掃描時間由過去20分鐘壓縮至約5分鐘，配合示蹤劑技術，能捕捉早期至中晚期癌症，實現更低輻射檢測及更清晰診斷。

在治療上，養和質子治療中心主任張天怡醫生指出，放射治療已由靜態模式轉向實時動態。本港率先引進的亞洲首部光子計數電腦掃描模擬定位系統（PCCT-Sim），相比傳統電腦斷層掃描，能減少高達70%至90%的輻射量，並將質子治療的射程不確定性由3.5%降至2%；由磁力共振即時動態導航的放射治療，亦可以收窄射線範圍，集中攻擊腫瘤，保護鄰近健康器官。有高精準技術作為根基，便可以實現「大劑量、少次數」，提高每次治療的效用，減少治療次數。

李維達院長強調，癌症病人的治療歷程可以非常繁複，因此養和癌症中心特別安排專屬的個案護士，全程陪伴患者，了解其生理與心理需要並引導治療，團隊亦結合言語治療與復康護理，幫助患者在治療後恢復生活質素。

（左起）養和臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞醫生、養和質子治療中心主任張天怡醫生、養和醫院內科部主管兼綜合腫瘤科中心主任梁憲孫醫生，以及養和同位素及正電子掃描部主管何志禮醫生。

以臨床科研帶來突破 追求卓越臨床成效

李維文先生接受訪問時指，養和一直抱創新精神進行研究，隨著極高清造影新技術的臨床應用，養和團隊已經可以做到質子治療後檢視射線的能量落點。這項技術突破有利養和團隊開展更精準的質子治療臨床研究，嘗試將過去需要20至30次的放射治療療程，大幅縮短至5次甚至2次，不僅顯著減低患者的治療次數與時間成本，更大大減輕副作用。

養和癌症中心積極推進臨床科研，目前已可利用極高清造影技術在質子治療後驗證射線能量落點，為開展「大劑量、少次數」的創新治療方案奠定重要基礎。

參與權威學術會議 帶領精準醫療提升

為進一步配合國家推進健康中國的策略，養和將於10月16日至18日在深圳與上海市質子重離子醫院合辦「第六屆中國粒子放射治療大會」，大會邀請多位國際級專家發表演講，與內地專家匯聚一堂、交流經驗，秉持臨床與科研並進的精神，持續引領精準醫療發展。



了解養和癌症中心：

https://youtu.be/Yr01J5wTNmI?si=GRAL9alDupOiDY4F