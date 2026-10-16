16/10/2026 09:10

美國9月份生產物價指數(PPI)按月升幅由8月的0.5%加速至1.3%，遠高預期的0.6%，按年升幅亦由5.6%加速至6.3%，亦遠高於預期的5.4%；數據顯示通脹壓力加劇，惟零售股造好，晶片股繼續捱沽。費城半導體指數回吐0.88%，報11581點，連跌7個交易日。道指收升556點或1.08%，報52177點；標指漲25.18點或升0.33%，報7744點；納指漲20.16點或升0.08%，報26713點。

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*夜期高水逾200點、中概股回升ADR高走*

反映中概股表現的金龍指數急升1.96%。阿里巴巴跌0.04%，報111.13美元；京東升2.66%，報27.39美元；百度升0.85%，報82.56美元；理想升1.78%，報11.46美元；小鵬升2.23%，報9.63美元；蔚來升2.64%，報3.50美元；嗶哩嗶哩升1.12%，報14.43美元。

恒指夜期收報24274，升211點，高水211點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高1.19%，折合76.4港元；長和(00001)ADR較港高0.32%，折合65.2港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.67%，折合420.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.49%，折合27.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.46%，折合373.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.32%，折合148.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.73%，折合73.0港元。





*電商股或藉雙十一炒作，黑期高走恒指料反彈*

恒指昨天（15日）反覆偏軟，盤中一度跌穿24000大關，數百張貼價牛證跌入被收回範圍，但對牛證整體影響不大。好友在其他組別增持，最新牛證街貨總數輕微上升至8905張，重貨區維持在23600至23699區間，該區亦是最多新增區，總數1338張之中有173張屬於新增。相反淡友持倉明顯減少，部分淡友獲利離場。最新熊證街貨減少853張至總數8977張，重貨區維持在24600至24699區間，但數量略減至908張。只有部分進取的淡友在較貼價的幾個區間增持，其中發行商新開的24200至24499三個百點區間合共有443張持倉。由於夜期及黑期齊漲逾200點，預料較貼價的熊證今天岌岌可危。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升236點，報24273，高水211點，預料恒指高開約200點。

美國公布的9月PPI與之前一日的CPI一樣，按年升幅高於預期，進一步鞏固聯儲局未來加息的需要，問題只是何月加息而已。美國10年期債息隔夜曾下滑15.02個基點，低見5.0351厘，不過華爾街科技股未見大升，相反AI相關股沽壓未止，加上AI大模型Anthropic上季營收升幅按季放緩，預料AI相關股反彈不易。惟港股龍頭科技股現價仍低水，加上雙十一啟動，預料三大電商股或有機會炒作一輪，推動恒指反彈。不過，A股走勢令人擔憂，滬指昨天一度失守3700，收市雖然險守該水平，但已跌至逾一年低。若A股短期內未能止跌回升，或影響恒指後市反彈力度。

撰文：經濟通市場組