16/10/2026 12:50

雖然美國9月份生產物價指數（PPI）按月升幅加速，為美聯儲局加息增添壓力，惟隔夜歐美股市回升。亞太股市今早（16日）跟隨造好，恒指高開逾200點後，在科技股帶動下，一度漲逾300點。惟北水輕微淨流出，恒指升幅略收窄，半日收報24353，升290點或1.2%，主板成交逾928億元。恒生中國企業指數報8191，升88點或1.1%。恒生科技指數報4145，升84點或2.1%。

陳政深：AI融資恐慌情緒仍將反覆考驗市場

雲端服務商CoreWeave因債務憂慮及AI融資泡沫恐慌，周四（15日）盤中一度暴跌9.5%；隨後獲英偉達行政總裁黃仁勳大派定心丸，指公司實力日增且無需援助，刺激股價絕地反彈收漲5.9%。美股及亞太股市亦受惠反彈，港股今日隨外圍回暖，一度漲逾300點。不過，艾德金融執行董事陳政深向經濟通通訊社表示，股市反彈不代表恐慌情緒已完全消化，恒指上方20天線（約24425點）仍有較大阻力。對於短線能否突破，他直言仍以觀察為主，並指出大市成交不足、RSI位於50以下，反映上升動能欠奉。若大市成功收復20天線，下一關可上望50天線（約24989點），但這屬於較樂觀的情形。他續指，隔晚AMD繼續下跌，市場對初創AI企業的融資和盈利前景仍存憂慮，相關問題將反覆考驗市場。下方則以23800點作為恒指的初步支持。

陳政深：首選藥明生物看好上80元

國家醫保局和國務院國資委黨委分別於10月13日和14日召開會議，支持醫藥創新。國務院國資委黨委明確指出要著眼增強健康產業核心功能，發揮國有資本引領作用。會議要求指導推動有關中央企業做強醫藥創新、高端醫療裝備及公共衛生應急物資保障，加快核心技術攻關與成果轉化，統籌推進產品供給創新與服務模式創新，助力構建現代化醫藥。

國家醫保局於13日召開會議，提出積極支持醫藥科技創新，重點探索建立「醫療服務價格預立項制度」。該機制旨在縮短創新藥械從獲批到進入臨床應用的准入周期，支持更多醫藥新技術、新產品加快實現臨床規模化應用，從支付端與准入機制上為創新產品的商業化放量打通堵點。

陳政深表示，生科板塊憑藉內地齊全的生物科技供應鏈，以及相當成熟的CXO布局，板塊本身對中長線資金具備一定吸引力；板塊早前高位整固已接近完成，例如龍頭股藥明生物(02269)在50天線（約50.375元）水平已見明顯支持；因此，在國資委及國家醫保局等政策利好下，股價得以借勢上揚，對板塊而言政策僅屬「錦上添花」。

針對國家醫保局提出重點探索建立的「醫療服務價格預立項制度」，陳政深認為，市場雖然需要時間透過模型推演其實際財務影響，但從消息面上絕對是正面訊號，向市場明確傳遞政策支持研發與商業化進程的決心，從而推動股價上揚。

另外，國務院國資委黨委明確指出要發揮國有資本引領作用，對於投資者在選股策略上是否應跟隨「國家隊」步伐，陳政深指出，雖然國企及央企背景股份相對穩健且更受惠於政策，但往往需承擔國家任務且股價走勢較慢，相反一線生科股與高波幅股份則往往風險與回報並存，投資者需根據自身風險承受能力選股。

在生科板塊中，他首選行業龍頭藥明生物，主因其供應鏈進程最為成熟。他提到，該股早前由28元低位回升至58元，現價雖面臨58元的短期較大阻力位，但若在現水平吸納，長遠目標價有望上望至80元水平。

撰文：經濟通市場組