16/10/2026 15:10

派拉蒙天舞(Paramount Skydance)與華納兄弟探索(WBD)抱團取暖，串流平台巨頭Netflix裁員換將；另邊廂，中國火爆的AI短劇產業已進化至「院線級」，片長100分鐘的《三星堆：未來往事》將於下周五（23日）公映。風不停吹，快手(01024)旗下可靈最新上線Kling 4.0，劍指專業級高速動作，而騰訊(00700)與字節跳動的「用戶時長」之爭亦趨白熱化。

一機手搓VS裁員千人

「娘，哪裏有白狐，那分明是個姐姐呀」、「你們不是天生該跪」⋯⋯抖音、B站上爆火的短劇《非妖哉》和《問蒼生》，從哲思台詞到古典美學，誰人想到竟然是「一機手搓」、「10天完成」的AI創作？由此反觀影業大佬級玩家Netflix最新擬裁員千人（佔員工總數6%），「10年老臣」內容總監離職，理應屬情理之中。

抖音爆火短劇《非妖哉》，是由一人一機「手搓」的AI創作。

若將眼光從單片視角轉向行業，無疑更令人嘆為觀止——字節系與騰訊系的內地用戶使用時長，差距已擴大至逾13個百分點（41.8% VS 28.6%，野村數據）；字節旗下「紅果短劇」日活達1.68億（截至7月），主攻海外的「PineDrama」上線9個月下載量已破億；首8月內地上線微短劇43萬部，其中AI劇佔比逾九成。

字節快手加持AI長片

供給呈指數級井噴，直指AI加持的範式轉移：從網文平台番茄、閱文攫取故事靈感，交由OiiOii Agent完成角色、劇情、分鏡設計，再經Seedance 2.5、Kling 4.0、MiniMax H3、Wan3.0等視頻大模型生成造型、鏡頭、片段。例如字節8月上線的Seedance 2.5，支持生成30秒電影級長敘事；Kling 4.0同將單次生成影片增至30秒，主打專業級高動態、複雜運鏡。

快手旗下可靈最新上線Kling 4.0，劍指專業級視頻創作。

儘管AI生成的每一片段都如「開盲盒」，進而有創作者「抽卡」之說，即通過高頻試錯、微調提示，最終「抽」出最完美鏡頭進行後期剪輯，但據《問蒼生》、《非妖哉》的創作者「青瓜蛋（95後情侶）」及「不吃榨菜」透露，單集創作成本約3500元及萬元人幣，相比荷里活級製作可謂九牛一毛。而隨著內地首部AI電影《三星堆：未來往事》公映在即，足見短劇片段進階至長片敘事潛力。

注意力、活人感稀缺

不過，若以為人人都能借AI輕鬆生成爆款、一夜成名，無疑是最美麗的誤會。DataEye-ADX數據顯示，上半年抖音逾22萬部新增AI漫劇中，播放量破億的僅1055部（佔比0.48%）；以5000萬播放量為盈虧平衡線計，僅1.3%的新劇達標。換言之，AI創作工具或許觸手可得，但注意力才是新範式下最稀缺的資源。

路蘭指導的電影《奧德賽》，用18米機器人偶打造「獨眼巨人」，真人「船員」航行數千公里。

再想深一層，未來更難能可貴的應是真實片場的聲波光影、血肉呼吸、恐懼狂喜、猶豫膽怯⋯⋯當路蘭用18米機器人偶打造「獨眼巨人」，「船員」留長髮、練習划槳、航行數千公里，或許較Token生成的奇觀、美學，帶來更持久、奢侈的共鳴。

撰文：金子安