16/10/2026 17:46

雖然美國9月份生產物價指數（PPI）按月升幅加速，為聯儲局加息增添壓力，惟歐美股市反彈回升，亞太股市跟隨造好，恒生指數半日升近300點，下午升幅有所收窄，10天線（約24162）見支持，恒指全日收報24186，升124點或0.5%。恒生中國企業指數收報8128，升24點或0.3%。恒生科技指數收報4108，升47點或1.2%。港股下周一（19日）休市，主板成交收縮至不足兩千億，錄1782億元，另外值得留意的是北水連續四日淨沽出港股，今日淨流出規模達到35億元。

回顧全周，周初憧憬俄烏局勢有可能轉勢，恒指周一（12日）高開逾200點，後續俄烏瞬即撕破能源停火協議，另一邊廂沙特連續兩日遭胡塞武裝襲擊，恒指周二（13日）一度跌穿兩萬四又再修復，直至美國時間周三（14日）市場引發AI融資泡沫恐慌，環球市場震盪，港股周四再度苦守兩萬四，今日大市隨情緒修復再度上揚惟波幅不大，總結恒指全周跌24點，僵持兩萬四上下。

AI雲服務商CoreWeave(US.CRWV)的信用違約掉期升至盤中紀錄新高，反映市場預計五年內有六成機會發生債務違約，只不過英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳向市場派強心針，稱CoreWeave財務實力持續改善，英偉達毋須提供財務兜底支持。科網股上日震盪後有所修復，阿里(09988)升2.26%，報108.8元，百度(09888)升1.4%，報79.45元，美團(03690)升0.33%，報75.7元，快手(01024)升2.52%，報29.3元。小米(01810)走出獨立行情，昨日逆市升，今日則吐1.55%，報26.66元。

個別AI硬件股亦復仇，聯想集團(00992)急升8.01%，報28.06元，建滔積層板(01888)升3.13%，報39.48元，長飛光纖光纜(06869)升1.14%，報124元，惟中芯(00981)僅升0.48%，報52.4元，華虹(01347)更跌2.09%，報74.95元。

內地下周一將公布第三季經濟增長數據及9月多項經濟數據，適逢港股當日休市，中資金融股提前下跌，國壽(02628)跌2.88%，報23.62元，以中國平安(02318)跌0.69%，報50.05元，中行(03988)跌0.32%，報6.14元，工行(01398)跌1.36%，報7.59元，農行(01288)跌0.88%，報6.74元，建行(00939)跌1.1%，報9.865元。

內房股上揚，龍湖(00960)升6.21%，報5.045元，潤地(01109)升3.33%，報31.06元，萬科企業(02202)升2.1%，報2.43元；內需股表現兩極，李寧(02331)升3.91%，報13.28元，安踏體育(02020)升3.31%，報77.95元，老鋪黃金(06181)升2.25%，報318.6元，萬洲國際(00288)跌2.57%，報6.455元，泡泡瑪特(09992)則跌2.27%，報142.2元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及聯想集團。

撰文：經濟通市場組