18/10/2026 13:29

多間本港銀行本周調高港元定存息率，而大行亦提供高息選擇，當中，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存分別高達3厘、3.3厘及3.5厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。

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滙豐3個月港元定存高達3.8厘，只限兌換資金

滙豐銀行本周有一款新的3個月港元定存，年利率高達3.8厘，但只限兌換資金，存款額為1萬港元至200萬港元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。同時，滙豐將1個月的兌換資金港元定存由3厘加至5厘；1星期定存則維持在7厘不變。

另外，滙豐特選客戶以新資金透過網上辦理，3個月港元定存利率2.95厘，起存額5萬元，若50萬至300萬元，年利率達3.1厘。

華僑銀行及東亞12個月高達3.55厘全城最高

華僑銀行12個月港元定存年息由3.5厘上調至3.55厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財私人」客戶以新資金透過分行辦理。

另外，東亞銀行在10月份全線加息，當中6個月高達3.55厘，起存額20萬元，適用於特選顯卓理財/特選顯卓私人理財客戶，以新資金，透過分行或網上渠道辦理；而12個月港元定存亦加至最高3.55厘，起存額100萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps或分行辦理。

工銀亞洲3個月高達6厘，388日3.45厘

工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，存款額1000元至20萬元，適用於合資格新客戶於推廣期內透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享特惠年利率。至於全新工銀財富帳戶／理財金／理財e時代／綜合帳戶之客戶，亦可享6厘優惠，存款額為1萬元至20萬元。

「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享98日3.2厘，188日3.35厘及388日3.45厘，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」／ 已透過中國工商銀行在內地領取社署可攜現金援助，可享有額外0.05厘年利率，優惠期至10月底。

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀香港3.5厘起存百萬

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組