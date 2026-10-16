18/10/2026 15:15

《套期保值》上周，恒生指數呈現窄幅區間上落走勢，全周波幅僅579點，微跌25點，最終收報24186點。在跌勢中，人工智能(AI)硬件股份的跌幅最為顯著，市場主要憂慮AI企業過度發債會導致融資成本急升，若未來的商業變現速度未能跟上，恐會引發債務違約風險。此外，內地記憶體晶片巨頭長鑫科技宣布將於年底推出更先進的晶片技術，這引發了市場對全球晶片價格面臨下調壓力的擔憂，令板塊雪上加霜。

另一邊廂，美國最新通脹數據超標，進一步加劇美國聯儲局的加息壓力。美國9月消費物價指數(CPI)按年升3.7%，生產物價指數(PPI)按年升幅更達6.3%，雙雙高於預期。本輪通脹惡化的核心主因在於能源價格暴漲，上周五紐約期油更一舉突破每桶100美元大關。

恒指8月初至今沿下降通道運行，呈現「一浪低於一浪」弱勢格局。(Shutterstock)

面對油價失控與通脹持續升溫，美國共和黨在即將到來的中期選舉中輸掉眾議院的機率正大幅飆升。市場開始憂慮，一旦民主黨奪回議會控制權，特朗普政府此前推行的減稅政策、放鬆金融監管以及AI產業的推進進程，將會面臨巨大掣肘。筆者此前已多次強調，在美國中期大選前的關鍵政局敏感期，全球股市必然會陷入劇烈震盪。

展望後市，AI硬件板塊雖初現回穩跡象，投資情緒略見好轉，但後市仍具挑戰。美國中期選舉的最終結果、美伊局勢的最新發展，以及龍頭AI股即將公布的業績，將共同主導環球股市的短線去向。港股方面，恒指自8月初至今一直沿下降通道運行，呈現「一浪低於一浪」的弱勢格局。短期上方主要阻力位看24600點，關鍵支持位則在23700點。若本周失守此支持水平，恒指恐將進一步下試23200點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華