20/10/2026 09:05

上周五（16日）美股先升後跌，三大指數最終全線受壓，道指跌0.3%，標普500指數及納指分別跌1.1%及2.1%。市場開始重新評估利率及增長前景，晶片與AI概念股成為主要沽售對象，費城半導體指數連跌第八個交易日，單日再跌3.8%。

通脹數據高於預期

上周公布的9月通脹數據顯示，美國物價壓力仍較預期頑強。CPI、核心CPI及PPI均高於市場預期，反映成本壓力未如市場期望般迅速回落，市場擔心通脹降溫步伐或較預期緩慢。不過，高物價暫未明顯影響經濟活動，9月零售銷售遠勝市場預期，顯示消費需求依然穩健。

美國聯儲局官員近期發言亦維持偏鷹立場。三藩市聯儲行總裁戴利表示，未來仍有進一步收緊政策的可能，但毋須急於在本月底議息會議行動；克里夫蘭聯儲行總裁哈瑪克則警告，若通脹預期再次升溫，聯儲局或須採取更大力度措施。

聯儲局主席沃什則未有提供會議前指引，只重申9月已進一步收緊貨幣環境，而其後經濟表現大致符合預期。他指出，美國正經歷一輪廣泛投資周期，並不限於AI領域，同時再次強調物價穩定的重要性。筆者維持原有看法，預期聯儲局10月將維持利率不變，但12月仍將加息0.25厘。

市場開始擔心高利率後遺症

過去幾個月，投資者普遍相信美國經濟足以承受高利率環境，因此即使加息預期升溫，風險資產價格仍持續上漲。然而，本周市場思維開始出現變化，投資者開始擔心高利率維持愈久，未來經濟增長放緩的風險便愈大。近期股市受壓而長年期國債孳息率回落，正反映上述市場焦點的改變。

CoreWeave事件引爆AI風險討論

除了利率因素外，AI產業鏈亦出現新的警號。AI雲端服務商CoreWeave(US.CRWV)的信用違約掉期(CDS)保費飆升至歷史高位，引發市場對AI基建融資模式的憂慮。雖然英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳公開力挺CoreWeave的前景，但事件反映市場關注焦點已由AI需求增長，逐步轉向現金流、融資成本及償債能力。

本周聯儲局進入議息前靜默期，市場焦點將轉向房屋開工、建築許可、PMI及首次申領失業救濟金數據，若數據顯示經濟仍具韌性，高利率維持更長時間的預期或進一步鞏固；AI產業鏈的信貸風險會否持續擴散，亦將成為左右科技股表現的重要觀察指標；企業業績表現也值得關注。

Nebius前景未變，未來可分段部署

過去我們曾介紹Nebius(US.NBIS)，並指出其屬AI板塊中較進取的部署選擇。由於市場普遍將其與CoreWeave同樣歸類為AI基建概念股，上周股價亦受到後者的風波拖累。

不過，筆者認為兩者不能直接相提並論。CoreWeave近年透過大規模融資快速擴張，屬典型高槓桿模式；Nebius除提供AI算力服務，亦積極發展雲端平台及軟件生態系統，業務結構較為多元。

隨著市場開始重視資產負債表及資本回報，Nebius較穩健的財務結構反而成為優勢。短期而言，Nebius股價料維持高波動，建議進取型投資者先觀察股價能否形成明確見底訊號，再考慮分階段部署。

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筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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