20/10/2026 09:31

內地印刷電路板(PCB)製造商東山精密(02384)(深:002384)今日至周五（23日）招股，計劃全球發售約1.13億股，當中約10%在港發售，餘額作國際發售，每股作價93.8元，集資最多106.73億元，每手100股，入場費9474.59元。公司預期於下周三（28日）掛牌，聯席保薦人為瑞銀集團、國泰海通、廣發證券及中信証券。

東山精密A股上日收報122.15元人民幣，相當於143.27港元。按H股最高發售價93.8元計，H股定價較A股折讓52.7%。

公司是次引入基石投資者包括，阿里巴巴(09988)全資附屬Alibaba Investment、摩根資產管理（亞太）有限公司、Jump Trading、簡街(Jane Street)、天弘基金、新華資產管理及東方資產管理及晶合集成(02249)等20家公司，合共認購6.8億美元（約53.37億港元）按招股價計算，可認購股份總數達5689.16萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行 股本總額約2.92%（假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使）。

東山精密估計將自全球發售收取所得款項淨額約105.17億元，當中約64.5%將用於建設新設施及升級現有的生產設施及產線；約20%將用於潛在戰略投資或收購；約約5.5%將用於償還部分現有債務；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

東山精密是一家主要專注於PCB、精密組件、觸控面板及液晶顯示模組以及光模塊的製造商，業務及營運足跡遍及全球，客戶主要是消費電子、通訊設備、汽車行業的全球品牌。於去年9月，通過收購索爾思光 電進入光模塊業務，從而將產品組合擴展至包括光模塊。

根據灼識諮詢的資料，以2025年收入計，在規模達852億美元的全球PCB市場中，東山精密是第三大PCB供應商；透過索爾思光電，在規模達245億美元的全球光模塊市場中排名第七，市場份額為2.9%。

今年上半年東山精密錄得期內利潤29.8億元人民幣，按年升2.94倍；收入278億元人民幣，按年升63.9%。

撰文：經濟通市場組